Spotify Wrapped 2023 tiene sorprendentes datos y a una mujer como la más escuchada

Taylor Swift fue la artista más escuchada a nivel mundial durante el 2023, destronando a Bad Bunny.

Como cada año, la empresa sueca de reproducción de música Spotify, lanzó su “Wrapped”, es decir, su resumen del año, donde artistas y usuarios pudieron descubrir qué fue lo que más escucharon.

El nombre de Spotify lleva horas siendo tendencia número uno a nivel global y es que millones de personas y aristas han compartido su resumen del año mostrando estadísticas sorprendentes.

A nivel de estrellas, este 2023 el más escuchado no fue Bad Bunny, el puertorriqueño quedó en el segundo lugar, siendo superado por la estadounidense Taylor Swift, que con su gira mundial y la regrabación de sus discos, se ha convertido en la artista más importante del año.

El top 10 lo completan The Weeknd, Drake, el mexicano Peso Pluma, le sigue el colombiano Feid, el rapero Travis Scott, SZA, Karol G logró ubicarse de novena y por último Lana del Rey.

A nivel de canciones, la más escuchada en el mundo durante este año fue Flowers de Miley Cyrus, la segunda fue Kill Bill de SZA, Harry Styles y As It Was se dejaron el tercer lugar, después está Seven (feat. Latto) de Jung Kook, Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma, Cruel Summer de Taylor Swift, la lista sigue con Creepin de The Weeknd, Selena Gómez y su tema Calm Down son octavos, la novena posición fue para Shakira y Bizarrap con la pieza que le hicieron a Piqué y la décima Anti Hero de Swift.

Si usted no ha visto sus estadísticas personales, para saber qué artistas y canciones escuchó, cuántos minutos y más solo debe acceder a este enlace.