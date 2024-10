Ticos en Estados Unidos viven días de angustia y miedo por llegada del huracán Milton a Florida

Rodrigo Alfaro Soto vive en Florida donde se espera golpee con fuerza huracán Milton (Cortesía Rodrigo Alfaro Soto)

Rodrigo Alfaro Soto es uno de los miles de costarricenses que viven en Florida y esperan con miedo y mucha precaución el paso del huracán Milton.

Milton en este momento es un huracán categoría cinco y se espera que llegue a Florida entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, hecho que puso a muchos a evacuar la zona y a otros, como Alfaro, a prepararse de la mejor manera.

“Mi hija vive en North Port, que queda entre Sarasota y Fort Myers, ella vive como a 20 minutos de la playa y trabaja para la oficina del sheriff y me está informando que a partir de mañana los llaman para tenerlos concentrados en un solo lugar y a todo el personal que no sea esencial le van a dar libre para que pueda estar seguro, evacuar y tomar medidas”, explicó.

A pesar de que ha tenido suerte por su ubicación, otros ticos ya perdieron todo hace 10 días con Helene y ahora le huyen a Milton para salvar sus vidas y lo poco que les queda.

“Un amigo costarricense que vive en Tampa me estaba mostrando fotos y videos porque lo perdieron todo con Helene, él vive como a diez minutos de la playa y lo más seguro es que se van a ir del estado o van a buscar algún albergue. Otro tico que vive cerca de donde mi hija, está terminando de cerrar la casa, ventanas, puertas, todo para irse de ahí”, nos contó.

En Orlado, donde vive Alfaro desde hace 7 años, no se espera una afectación tan fuerte, sin embargo, sí será peor que con Helene, porque lo que ya toman medidas.

“Aquí desde el miércoles van a suspender las clases, yo acabo de ir al supermercado, al menos tuve que ir a tres lugares a comprar agua, productos no perecederos, enlatados. Ya hay escasez de agua en algunos lugares. Por mi casa no hay tanto problema con árboles y eso porque no son tan grandes, pero sí nos afectan mucho las inundaciones, pero vivo en una zona bastante segura”.

Él por esta semana decidió cerrar su empresa y no trabajar, porque sabe que la seguridad es lo primero, espera que su hija pueda salir de donde está y mantiene constante comunicación con sus padres, que viven en el Roble de Alajuela y se preocupan por su bienestar.

De momento, Milton sigue avanzando con fuerza y es una amenaza grave para la costa oeste de Florida.

Rodrigo Alfaro Soto tomó estás fotografías y ya los supermercados están quedando vacíos (Cortesía Rodrigo Alfaro Soto)

El pan es una de las cosas que más buscan para refugiarse (Cortesía Rodrigo Alfaro Soto)

Los enlatados siempre van de primero ante una emergencia (Cortesía Rodrigo Alfaro Soto)