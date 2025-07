(Video) Abuelita de 100 años llora al ver a su esposo fallecido gracias a la inteligencia artificial

Abuelita lloró al ver a su fallecido esposo en movimiento gracias a la Inteligencia Artificial (Captura/Captura)

Un tierno video de una abuelita argentina y su reacción al ver a su esposo gracias a la inteligencia artificial, le da la vuelta al mundo.

Un joven argentino, usuario de Tiktok, quiso compartir con sus seguidores la tierna y emocionante reacción que tuvo su abuelita al ver un video que él creó con ayuda de la IA, con la que hizo que una foto vieja de su abuelo, tomara “vida”, color y movimiento.

“Mi abuela de 100 años ve a su marido por IA. ¿Viste?, te lo hace con movimiento, te lo pongo de vuelta, mira", menciona él en el video.

La señora no se pudo contener y, al ver así la imagen del que fue su compañero de vida hasta 1994, le dijo lo que sentí como si de verdad lo tuviera al frente.

“Ay, Dios mío, mira. Te amo, José”, expresó con lágrimas en los ojos.

Luego agregó que le parecía un sueño verlo así y le habló a su nieto sobre la relación que tenían.

“Nos amábamos, no puedo creerlo. Desde el 94 no lo veía así, mejor no me muestres más”, concluyó.

El video suma millones de reproducciones y reacciones, y es que la tierna historia se hizo viral dentro y fuera del país sudamericano.

