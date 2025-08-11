(Video) Española mostró experiencia que la marcó en Costa Rica y que nunca repetiría

(Instagram/Instagram)

La influencer española Mery Caldass vivió una experiencia de “terror” en las carreteras de Costa Rica.

Caldass realizó un extenso viaje sola por el país y se animó a alquilar un carro y hacer un largo viaje, algo nuevo para ella.

“Primera vez conduciendo por Latinoamérica. Lo de ser independiente se me ha ido un poco de las manos. Voy a paso de tortuga porque no veo nada”, mencionó durante el video, que grabó con un fuerte aguacero.

Ella aseguró que lo que más se le dificultó fue manejar con tanta lluvia.

“Quitando la lluvia, en verdad, las carreteras son muy parecidas a Menorca (Isla de España) una de ida, una de vuelta y no hay más”.

Al final, pese a que llegó sana y salva, fue muy clara en que no lo haría otra vez.

“Llegamos vivos, ahora entiendo, por qué es tan verde Costa Rica, qué camino más largo. Lo que en teoría era un camino de tres horas lo he hecho en cinco. Increíble experiencia, no la recomiendo y no la repetiría”, concluyó.

Muchos ticos comentaron el video y le contaron que, por lo general, los turistas investigan poco sobre el país y piensan que siempre hace sol, pero que la realidad es que es un país donde llueve mucho y seguido.