Teleguía Imperdibles

(Video) Española mostró experiencia que la marcó en Costa Rica y que nunca repetiría

Española usó a Costa Rica para experimentar un ámbito de Latinoamerica por primera vez

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Mery Caldass
(Instagram/Instagram)

La influencer española Mery Caldass vivió una experiencia de “terror” en las carreteras de Costa Rica.

Caldass realizó un extenso viaje sola por el país y se animó a alquilar un carro y hacer un largo viaje, algo nuevo para ella.

“Primera vez conduciendo por Latinoamérica. Lo de ser independiente se me ha ido un poco de las manos. Voy a paso de tortuga porque no veo nada”, mencionó durante el video, que grabó con un fuerte aguacero.

LEA MÁS: Extranjera contó que en Costa Rica le hicieron la “estafa del año” e hizo viral al culpable

Ella aseguró que lo que más se le dificultó fue manejar con tanta lluvia.

“Quitando la lluvia, en verdad, las carreteras son muy parecidas a Menorca (Isla de España) una de ida, una de vuelta y no hay más”.

Al final, pese a que llegó sana y salva, fue muy clara en que no lo haría otra vez.

“Llegamos vivos, ahora entiendo, por qué es tan verde Costa Rica, qué camino más largo. Lo que en teoría era un camino de tres horas lo he hecho en cinco. Increíble experiencia, no la recomiendo y no la repetiría”, concluyó.

LEA MÁS: Influencer española que vino de paseo al país vivió una experiencia llena de adrenalina

Muchos ticos comentaron el video y le contaron que, por lo general, los turistas investigan poco sobre el país y piensan que siempre hace sol, pero que la realidad es que es un país donde llueve mucho y seguido.

@merycaldass

experiencia curiosa jajjajaja😅

♬ sonido original - Mery Caldass
Bandera de Costa Rica (Cortesía)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
EspañaCosta RicaLatinoamericaEspañola
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.