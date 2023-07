Video: Mujer armó alboroto en avión porque pasajero de a la par “no es una persona real”

Mujer tuvo una crisis que se volvió viral por retrasar un vuelo (Captura)

Una mujer sufrió una extraña crisis durante vuelo que se volvió viral en redes sociales, ya que aseguraba que uno de los pasajeros no era real.

Esta particular situación se dio en Texas, Estados Unidos, esta semana, cuando la mujer empezó a pelear y a quejarse de viajar con ese pasajero.

Mujer armó alboroto en avión porque pasajero de a la par “no es una persona real”

“Te lo digo, me estoy jodiendo, y hay una razón por la que me estoy jodiendo, y todos pueden creerlo o no pueden creerlo. Ese hijo de p... de atrás no es real... Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no”, gritó la mujer cuando faltaban pocos minutos para que despegara el vuelo.

LEA MÁS: Mueren 29 personas en accidente de bus en México y dan a conocer qué ocasionó la desgracia

La situación llegó a redes sociales por medio de Tiktok, donde se volvió viral, causando gracia en cientos de personas que no le creyeron y miedo en otras que piensan que puede ser real.

Al final nadie puedo confirmar o desmentir lo que dijo a mujer, las autoridades del aeropuerto intervinieron y el vuelo se retrasó más de tres horas, sin embargo, la mujer no fue detenida.

En otros tiktok hay gente que asegura que iban en el mismo video y que efectivamente el sujeto era muy extraño y que, aparentemente, no parpadeaba como un persona normal, sino más bien como un reptiliano.