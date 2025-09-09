(Video) Mujer se dio cuenta de que su pareja tenía otra familia gracias a una gaseosa y su historia se volvió viral

Infidelidad. Foto: El Universal

Una mujer se enteró de que su pareja le era infiel gracias a una botella de bebida gaseosa.

La creadora de contenido en Tiktok, Natabac, descubrió que su pareja estaba con otra gracias a la nueva campaña de la Coca Cola, donde las botellas vienen con nombre.

Ella publicó un video contando su historia y ya tiene casi 10 millones de reproducciones.

“En mi casa somos adictos (a esta bebida) y la tomamos mucho. La cosa es que un día él vino con una y decía el nombre de Heidi y yo pensé si mi nombre es tan común, porque eligió el de otra vieja, pero no le di importancia”, contó.

Ella pensó que no era un detalle significativo, pero cuando vio a su pareja tres días seguidos con el mismo nombre en el envase de su refresco, se alertó.

“Esto no era normal, se me activó un radar impresionante y me soñé con una Heidi, su color de piel, de ojos y todo como si la conociera, dije que no pasaba nada, pero al día siguiente llegó con otra con el mismo nombre y volví a soñar que me decían que me meta a Snapchat”.

Ella hizo caso y descubrió que la aplicación estaba oculta y al entrar a ahí se dio cuenta de que hasta tenía familia.

“Yo lo llamé y le reclamé y le pregunté que quién era Heidi y me dijo que solo conocía a una hermana de la iglesia. Yo le dije: ‘no sé si es la misma Heidi, pero tú estás saliendo con una tal Heidi y tienen una bebé’”.

Al final ella eligió sacarlo de su casa y él le confesó que sí era la de la iglesia, algo que la decepcionó aún más.

Su historia se ha vuelto viral y ahora muchas personas estarán atentas al nombre que lleva el envase de Coca-Cola que toma su pareja.

