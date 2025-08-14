Teleguía Imperdibles

(Video) Periodista le pregunta a alcalde si se haría una prueba doping en vivo y su reacción se vuelve viral

Alcalde se volvió tendencia en redes sociales y tuvo que salir a aclarar la tensa situación que se dio en conferencia

Por Hillary Chinchilla Marín
Jacobo Rodríguez Alcalde de Peñas Negras, México
Jacobo Rodríguez Alcalde de Peñas Negras, México (Tomada de X/Tomada de X)

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, México, Jacobo Rodríguez González, protagonizó una tensa confrontación con una periodista que le consultó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping y hacer públicos los resultados, tal como lo exige a bomberos y empleados municipales.

El líder politico está en el ojo público tras su reacción en una conferencia de prensa y es que debido a que él aseguró que se le iban a hacer pruebas de dopaje a bomberos y empleados municipales, una periodista le consultó si va a dar el ejemplo.

Rodríguez reaccionó visiblemente molesto y le respondió con una pregunta.

“¿Qué comportamiento has visto en mí para que pienses que ando drogado? Nunca vienes y hoy vienes a quererme dar de esta manera, todos sabemos a qué viniste", respondió molesto.

Ella aseguró que no lo estaba acusando de nada, que solo era una pregunta para saber si iba a dar el ejemplo, pero que no lo acusaba de nada, el alcalde evadió la respuesta directa, sugirió que interrogara a otros funcionarios y ordenó cortar el micrófono.

Más tarde, en redes sociales, reconoció que su reacción fue impulsiva, pero sostuvo que existe una “relación de fricción” con la comunicadora que siempre le ha “tirado” en redes sociales.

“Ella siempre ha sido mi adversaria, nos conocemos, pero la gente que no es de aquí no sabe eso”.

Rodríguez aseguró que está dispuesto a realizarse el antidoping junto a su gabinete. Recordó que en su administración ya se han aplicado más de 200 pruebas a empleados municipales, despidiendo a quienes dieron positivo.

Esta no es la primera controversia del alcalde, quien en meses anteriores destituyó a un secretario municipal acusado de extorsión y fue detenido en la frontera con Estados Unidos en un hecho que también generó críticas.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

