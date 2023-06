¡Increíble! Shakira confesó qué es lo más loco que ha hecho por amor y se volvió viral

Shakira contó algo muy romántico que hizo por Gerard Piqué. (La Nación de Argentina)

El reconocido medio español El País, filtró esta semana las declaraciones que dio Shakira en el año 2015 en su juicio por evasión de impuestos, donde la cantante contó lo más loco que hizo por amor.

La artista dio diferentes declaraciones ante el juzgado, pero la mayoría enfocadas en Gerard Piqué, ya que fue la razón por la que inició una vida en España.

Entre las cosas que contó, confesó cuál ha sido la locura más grande que ha hecho por amor, revelación que se volvió viral en redes sociales y que no le bastó al exjugador, que la engañó con Clara Chía.

La colombiana recordó como un día hizo a un piloto aterrizar en el jardín del catalán solo para sorprenderlo con un beso.

“Sobrevolábamos Barcelona y pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia me lo habrá computado como día en España”, comentó.

Que la confesión saliera a la luz pública ahora ha provocado cientos de memes e insultos a Piqué, porque muchos no le perdonan que no haya “valorado” el amor de la cantante.