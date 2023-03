Irene Chinchilla: Conozca a la periodista de Tigo Sports que cuenta las poderosas historias de los deportistas

Irene Chinchilla fue la primer periodista en formar parte de Tigo Sports, en el 2018. (Irene Chinchilla)

La periodista Irene Chinchilla tiene cinco años de ser parte Tigo Sports y, durante ese tiempo, ha sabido ganarse un espacio importante dentro de su programación. Sobre todo, la comunicadora ha destacado por plasmar en la pantalla poderosas historias de personajes involucrados en el mundo del deporte y en la elaboración de imperdibles reportajes.

Desde los 14 años, la vecina de Desamparados supo que quería ser periodista deportiva. Para ella, esta pasión va más allá del rectángulo de juego y es desde ese vértice que se inspira para generar el contenido de sus historias.

En una entrevista para La Nación, Chinchilla comentó parte de sus vivencias en el ruedo periodístico.

Irene Chinchilla es una periodista todo terreno. Ella viaja donde sea para lograr contenido de calidad en sus notas y reportajes. (Irene Chinchilla)

“Siempre he creído que todas las personas tenemos una historia que contar, una historia que nos hace más fuertes y que pueden servir de motivación para otra persona”, comentó Chinchilla

“Tuve la oportunidad de realizar un reportaje a Mauricio Montero como técnico de Marineros FC, luego de varios meses sin trabajo, tras su salida de Alajuelense de ligas menores. Me conmovió su historia, el verlo llorar, conocer de su propia voz lo difícil que fue el tener que llevar el sustento a su casa al no tener trabajo y contar lo difícil que es insertarse como técnico al no contar con cierto grado de académico”, agregó.

Irene, además, tuvo la oportunidad de conversar con Walter ‘Paté' Centeno tras su salida del Saprissa, en una entrevista que pudo concretar en Golfito.

“Me costó varias semanas convencer a Walter Centeno de realizar la entrevista y al final aceptó. Eso sí, había que viajar a la Zona Sur, (unas 6 horas). Pudimos conversar de sus diferentes facetas, incluso recordó su infancia, cuando jugaba descalzo y en “calzoncillos” o cuando trabajó en la fábrica de frutas en la que laboraban sus papás”.

Irene Chinchilla entrevistando al ex futbolista Walter Centeno para Tigo Sports. (Irene Chinchilla)

Chinchilla se caracteriza por ser una mujer decidida y es por eso que ha logrado realizar reportajes de hasta una hora de duración. Cada uno de sus trabajos, en los que plasma su amor por la investigación y el deseo de hacer cosas grandes, la han puesto en la mira de los ticos.

“Hice un reportaje de arbitraje que me marcó, donde conocimos 3 historias increíbles, un bombero de San Carlos, un vendedor de lotería de San José y un trabajador de una ferretería de Matapalo. Ellos describen cómo dividen su tiempo entre ser referees y su trabajo convencional, con jornadas de hasta 8 horas”, recordó.

“Saber que mientras muchos dormimos hay personas que se levantan a las 4 a. m. para sacar su puesto de ventas a las afueras de una terminal de buses, terminar jornada laboral a las 6 p. m., ganar ¢8.000 al día y aún así sacar fuerzas para entrenar y prepararse con la esperanza que la Federación Costarricense de Fútbol le asigne un partido como referee en primera o segunda división. Para mi eso es impresionante” describe Chinchilla.

Irene Chinchilla asegura estar viviendo un sueño trabajando como periodista deportiva. (Irene Chinchilla)

Como resultado, el reportaje titulado Árbitros de día y trabajadores de noche generó en el Facebook de Tigo Sports más de 253.000 mil reproducciones, más de 10.000 mil interacciones y cerca de 700 comentarios. Ese contenido cuadriplico otros contenidos publicados en esa semana.

Además, el trabajo de la joven se ve reflejado en materiales como el que realizó con el fallecimiento de Pelé, en el que llegó a más de 927.000 vistas y más de 1.700 comentarios en el Facebook.

“Creo que como periodistas debemos desarrollar todos los sentidos, la escucha es uno de ellos y sobre todo saber que antes de una figura que vemos en pantalla hay un ser humano detrás”.

Este 2023, Irene Chichilla cumplirá cinco años de pertenecer al equipo Tigo Sports. (Irene Chinchilla)

Actualmente,Irene Chinchilla se enfoca en desarrollar historias humanas, reportajes y documentales abarcando diferentes disciplinas deportivas. Pero, además, es reportera de partidos de Primera División (masculina y femenina), cubre información del día a día y es presentadora de Tigo Sports Noticias.

“En el futuro me gustaría trascender con este tipo de materiales y, por qué no, desarrollar un documental propio”, expresó.

De sus recuerdos de infancia, Chinchilla recuerda a Adriana Durán como referente en el periodismo deportivo. A ellala tuvo de profesora en la licenciatura y reconoce que pavimentó el camino para que las mujeres se labrarab un camino en el periodismo deportivo.