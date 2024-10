Janeth García se dio fuerte golpe en Mira quién baila y terminó con el ojo morado

Janeth García terminó con un gran hematoma en su cara en Mira quién baila (Instagram)

Janeth García sigue pagando las dolorosas consecuencias de estar en Mira quién baila y es que este fin de semana terminó con un gran hematoma en su cara.

La periodista se llevó este sábado un fuerte golpe que recordará durante algunos días y es que un mal movimiento con su bailarín, Michael Rubí, le provocó un hematoma en su pómulo.

“Desde ayer ando un morete en ojo por la coreografía con Mike, no sabíamos en qué parte fue y hoy en el ensayo nos dimos cuenta claramente por qué volvimos a pegar y vean la pelota (se señaló su ojo). Ya sé lo que siente Nao (lNaomy Valle)”, mencionó asustada.

El bailarín aseguró que fue un accidente y que él también se llevó un buen golpe, pero que no se le nota tanto.

“A mí no se me ve porque soy morenito, además es que ella se dio contra todo esto (él). ¿Cómo no se le va a hacer morete? Pobrecita, pero ya le vamos a poner hielo y la vamos a cuidar para que esté en todas”, concluyó.

Así le quedó el ojo a Janeth García (Instagram)