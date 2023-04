Johanna Solano y Viviana Calderón defienden su película ‘Hermosa Justicia’: ‘Estamos orgullosas’

En 'Hermosa Justicia', nueva propuesta del director Jose Mario Salas, Johanna Solano interpreta a Vanessa, una vengativa administradora de empresas, y Viviana Calderón hace a Natalia, agente de la Fuerza Judicial. (Cortesía 'Hermosa justicia')

Las famosas Johanna Solano y Viviana Calderón protagonizan la película costarricense Hermosa Justicia y aseguran estar “muy felices” y orgullosas con este nuevo proyecto que llegará a los cines de Costa Rica a partir del 13 de abril.

Tras las críticas negativas que recibió el tráiler del largometraje, las conocidas figuras de televisión afirman haberlo “dado todo” en la película, la defienden y le piden a la gente verla para poder juzgar con criterio y respeto.

Según el director Jose Mario Salas, Hermosa Justicia es un filme de “bajo presupuesto” que sorprenderá al público costarricense. Afirma que “su costo no se compara con la calidad que mostrarán en la pantalla grande” y que la química de las protagonistas se destaca.

El filme cuenta la historia de Vanessa y Natalia (Johanna y Viviana), dos valientes mujeres que unen fuerzas para capturar al Dr. Olman (Jaime Castro), un reconocido psiquiatra que escapó de prisión y hace fechorías.

Solano y Calderón comparten varias similitudes con sus personajes: son mujeres apasionadas, independientes, fuertes y decididas. Esto las motivó desde el primer momento a involucrarse en el proyecto.

Hermosa justicia ha sido un viaje emocionante para el equipo de trabajo, con altos, bajos, risas y hasta uno que otro golpe real en las grabaciones. En esta entrevista, el director y las protagonistas les piden a los ticos “darle una oportunidad” y apoyar el cine nacional.

¿Cómo nace la idea de que Johanna y Viviana sean las protagonistas de Hermosa justicia?

Jose Mario Salas: Ya había trabajado antes con Viviana y Johanna. Sé que ambas tienen un buen nivel actoral y que logran transmitir de forma nata.

“Estas chicas me impresionaron mucho desde el inicio y, por supuesto, no dudé en ningún momento en ofrecerles estos papeles. Dije: sí voy hacer esta película y quiero que tenga una calidad de otro mundo, necesito personas que estén en la misma sintonía”.

Johanna Solano agrega a su currícula su segunda película; la primera fue en el 2021 con 'A un paso de mí', también dirigida por Jose Mario Salas. (Cortesía 'Hermosa justicia')

Cuando Jose les da esta noticia, ¿cuál es su reacción?

Johanna Solano: Jose me escribe y me dice que necesita hablar conmigo. Yo me dije: ¿qué locura se le estará ocurriendo? Me comenta esta idea, me habla de toda esta trama de superheroínas y me quedo con la boca abierta. Desde pequeña, una siempre se imagina haciendo un papel como este y, de la mano de Jose, que ya conozco su trabajo y su potencial, me emocionó y acepté. Estaba deseando que Vivi dijera que sí.”

Viviana Calderón: Como una chiquita (ríe), no me creía esta idea que me proponía Jose. Desde el momento uno llamó mi atención, la historia y el mensaje que queríamos abarcar me enganchó. Jose es un hombre joven y con mucha visión, también es arriesgado y me gusta poder ser parte de todo esto tan increíble.

Viviana Calderón suma su segunda aparición en la pantalla grande con 'Hermosa Justicia'. La primera vez fue en el 2018 en la película 'Un regalo esencial'. (Cortesía 'Hermosa justicia')

¿Cómo nace la idea de una película de acción?

Jose: Esta idea llegó de la nada, tenía dos opciones que estaba barajando para ver qué nuevo hacía. A mi me encantan las películas entretenidas, este género de ficción nunca antes lo había tocado y pues que bonito hacer algo relativamente nuevo en Costa Rica.

”En cuestión de 15 minutos, ya las otras opciones no jugaban y comencé con esta idea. No miento cuando digo que las caras de estas chicas me hicieron bulla en la cabeza desde el primer momento. Tenía un recuerdo de Johanna vestida de la mujer maravilla y eso se me quedó ahí grabado.

”Iniciamos con la idea en marzo del año pasado, en abril las chicas estaban tomando clases en el manejo del sistema de lucha y defensa personal israelí Krav Maga para las escenas de acción y ya en junio estábamos grabando”.

La producción cuenta con la participación de varias personalidades ticas, entre ellas el periodista Luis Carlos Monge. (Cortesía 'Hermosa justicia')

¿Cómo se prepararon las justicieras?

Viviana: Ha sido un proceso muy divertido y de mucha responsabilidad. Nunca había hecho escenas de este tipo, no sabía que para hacer esto se tenía que coordinar por medio de coreografías; entonces, aprenderse cada paso y cada golpe es difícil, pero ya cuando uno lo ve en pantalla queda como guau”.

Johanna: A nivel actoral ya era un reto, e incorporar la parte física aún más. Toda la resistencia que puede tener uno haciendo deportes en esto no sirve de nada. Fue muy cansado pero divertido. Tener una buena guía es fundamental porque eso hace que no te sientas tan perdido y hacer todo bien y con técnica.

Johanna: Sabemos que el resultado es bueno, hecho de la manera más profesional posible y es lo importante: comprometerse a darlo todo.

Entre las locaciones utilizadas para las grabaciones destacan San José Centro, Jacó, Grecia y Escazú. Aquí vemos a Johanna Solano y a Majo Pereira. (Cortesía 'Hermosa justicia')

¿Hubo accidentes?

Viviana: Le tengo que pasar factura a Johanna de la vez que casi me rompe la cabeza mientras ensayábamos una de las secuencias de acción (risas).

Johanna: Nos pegábamos por todo lado (risas), pero hasta eso se goza y se disfruta. La pasamos muy bien.

¿Qué tal la relación de esta dupla?

Viviana: Joha y yo logramos tener una gran sinergia, eso es muy importante en proyectos como estos.

El director de 'Hermosa Justica' asegura que un aspecto destacable del filme es la química entre los personajes. (Cortesía 'Hermosa justicia')

Se conocen desde hace tiempo, ¿la química tuvo que ver con eso?

Viviana: Cuando Johanna participó en Miss Costa Rica, fui parte del jurado. La conocí siendo una chiquilla. Desde ese momento, le vi mucho potencial para muchas cosas y la seguridad que siempre ha presentado es una de sus armas más fuertes. He visto cómo su carrera ha evolucionado. Para mí, trabajar con ella ha sido muy enriquecedor.

”También hemos compartido en muchos otros lugares, incluso estuvimos en la temporada de Dancing with the Stars y hasta ahora se nos dio este proyecto juntas y ha sido una experiencia muy bonita”.

Johanna: Desde que Jose me comentó que la otra opción de superheroína era Vivi, me emocioné mucho. Ella es una persona a la que le guardo mucho cariño y respeto; gracias a la vida hemos desarrollado un lazo muy bonito.

”No fue para nada difícil tener química con ella; estamos seguras de que el resultado va a gustar mucho”.

Al finalizar la película, habrá una escena en los créditos en la que se revela una nueva amenaza. (Cortesía 'Hermosa justicia')

Esta película no es lo que normalmente se ve en las producciones costarricenses. Aparte de la ficción, ¿qué más propone ‘Hermosa Justicia’?

Jose: En Costa Rica, los géneros más populares son la comedia y el drama; por eso, quería salir un poco de ese círculo y mostrar algo diferente con una calidad técnica de la cual me siento muy orgulloso.

”Es una película de bajo presupuesto y no me da vergüenza decirlo. Eso no habla de la calidad que daremos en esta producción.

”Nosotros le apostamos a la emoción y a la ficción; además, de brindar un mensaje que definitivamente es importante, con valores que son necesarios hoy en día”.

Hermosa Justicia cuenta con una banda sonora a cargo del músico y compositor Juan José Vargas, quien posó con la protagonistas. (Cortesía 'Hermosa justicia')

¿Cuál es ese mensaje?

Jose: Que todos podemos ser héroes desde nuestras trincheras, podemos decidir si somos uno más de la sociedad o un agente de cambio.

”Un héroe no es solo ese que anda con capa, sino también quien aporta a la vida cotidiana de las personas en forma positiva”.

Tras la revelación del tráiler, las redes sociales se llenaron de críticas negativas. ¿Afectó eso al equipo de trabajo?

Jose: Es natural que las personas siempre tengan algo que decir, yo ya entendí que eso es normal. Criticaron Titanic, no van a criticar mis películas. No veo el punto malo de la situación y hoy en día ya eso no nos afecta. Seguimos trabajando duro como siempre lo hemos hecho, yo les digo que le den una oportunidad.

Viviana: No hay que prestarle atención a los comentarios negativos-destructivos. Hay personas que solo tienen cosas feas que decir y a esas no hay que darles el gusto. Si van a expresar algo, primero vean la película y ya después de eso den su criterio, ojalá, con mucho respeto.

Johanna: No dejamos que los comentarios nos contaminen porque, al final, nadie ha visto la película. Yo les digo que más bien apoyen el talento nacional y que justifiquen sus comentarios una vez que ya la hayan visto, con fundamento y no solo por destruir.

“Sabíamos que se generarían comentarios, pero no es algo que nos dé miedo. Estamos felices y emocionadas con esto. Hay gustos para todo y sabemos que muchos la amarán”.