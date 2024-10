Kianny Berry se derritió en un emotivo mensaje para su mamá Glenda Peraza

Kianny Berry le dedicó un sentido mensaje a su mamá Glenda Peraza (Instagram)

Kianny Berry sacó su lado más sensible para dedicarle un sentido mensaje de agradecimiento a su mamá, la expresentadora Glenda Peraza.

Para la creadora de contenido no se necesita una fecha especial para reconocer todo lo que su madre hace por ella, y es que no se cansa de asegurar que es su mejor apoyo y fan número uno, por ello se lo quiso agradecer, públicamente, con un emotivo mensaje.

“Hoy no es una fecha importante, pero siempre me has enseñado que para amar a los demás no se debe hacer solo en un día ‘especial’. Por eso hoy, quiero darte las gracias por ser mi fan número uno y estar a mi lado en cada paso que doy, desde el más grande hasta el más pequeño. No importa todo lo que logre en esta vida, porque mi orgullo más grande siempre será ser tu hija y mi mayor recompensa ver tu sonrisa de felicidad”, dijo al inicio.

La influencer agregó que para ella no hay nadie como su mamá y que es la heroína de su vida por encima de cualquier otra persona.

“En mi mundo, sos la mujer más maravillosa. Tu luz que no se apaga con nada, tu forma de sanar y alegrarle la vida a cualquier persona. Lo fuerte, valiente y trabajadora que sos, lo voy a admirar por siempre. Viniste a este mundo a contagiarlo con tu esencia, que no se encuentra en cualquier persona y qué dichosos somos todos aquellos que te tenemos en nuestras vidas. Te amo mi reina y lo haré por el resto de mi vida. Por siempre seremos el mejor equipo del mundo”, concluyó la publicación.

Aunque ambas siempre han compartido la gran relación que tienen, la más demostrativa en público ha sido Peraza, quien sin duda se emocionó al máximo con el gesto de su hija.