Maribel Guardia le dedicó un emotivo mensaje a Verónica Bastos que emociona a todos

Maribel Guardia, artista costarricense, le dedicó un sentido mensaje a su amiga y compatriota Verónica Batos y conmovió a más de uno.

La cantante y actriz se tomó el tiempo para dedicar un emotivo mensaje a la presentadora tica, quien está de manteles largos, dejando claro que ambas son la mejor aliada de la otra en su aventura por México

El mensaje dejó claro que, más que una amistad, las une un lazo familiar, especialmente en los últimos meses tras la muerte del hijo de la cantante, Julián Figueroa.

“Feliz cumpleaños. No sabes cuánto te amo, eres una mujer, madre, esposa, y amiga, única e irrepetible, gracias por estar siempre que te he necesitado (últimamente he abusado de ti). Que sigas rodeada de amor y bendiciones, larga y productiva vida, llena de salud y sueños cumplidos. Recuerda siempre que te adoro a ti y a toda tu hermosa familia, feliz vuelta al sol”, escribió.

La publicación se llenó de mensajes para ambas, muchos de ticos que las admiran y se sienten orgullosos de las carreras que han construido en México.

El emotivo mensaje de Maribel Guardia hacia Verónica Bastos refleja el profundo vínculo que comparten, un lazo que va más allá de la amistad y que se ha fortalecido en los momentos más difíciles.

Este gesto no solo celebra la vida de su amiga, sino que también deja en evidencia la importancia del apoyo mutuo y la lealtad que ambas han cultivado en su camino por México.