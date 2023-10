Miss Universo 2023: ¿dónde ver el certamen en Latinoamérica?

El más grande certamen de belleza, el Miss Universo, regresa a Latinoamérica en su edición 2023.

El evento está programado para el 18 de noviembre y se llevará a cabo en El Salvador, en una ocasión en la que mujeres de más de 90 países competirán por el codiciado título de Miss Universo.

Miss USA R'Bonney Gabriel celebra después de ganar la 71ª competencia de Miss Universo, la cual se realizó en Nueva Orleans. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

La transmisión en vivo del certamen estará a cargo de USA Network para el público de Estados Unidos y, simultáneamente, el show será transmitido por Telemundo Internacional para la audiencia de Latinoamérica.

Según detalla Telemundo en su sitio web, puede ver la transmisión en Tigo (canal 55), Cablevisión (canal 14), Liberty (canal 9) y Telecable (canal 18).

Esta será la edición número 72 de Miss Universo. Las ganadoras anteriores recientes incluyen a Harnaaz Kaur Sandhu, de India, quien fundó una coalición para la equidad menstrual; y la actual reina R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos, quien aprovechó su corona para desarrollar su propia línea de moda sustentable.

Lisbeth Valverde asegura que, desde adolescente, soñó con tener la corona de Miss Costa Rica. Foto: Arnoldo Robert

Lisbeth Valverde, de 28 años, será la representante de Costa Rica. Ella busca buscará dejarse la ansiada corona.

Valverde fue coronada Miss Costa Rica la noche del 16 de agosto, luego de haberse preparado desde sus 16 años en concursos de belleza. Antes de Miss Costa Rica participó en una decena de certámenes.

Lisbeth Valverde se afina para el Miss Universo

“Siento demasiado agradecimiento. No me he cansado ni un solo día de luchar. Vengo de una familia de escasos recursos. Pensé que por mi situación económica nunca lo iba a lograr”, dijo tras ganar la competencia.