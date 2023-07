La música de Barbie: Karol G, Billie Eilish, Dua Lipa y Sam Smith le cantan a la muñeca

La fiebre por Barbie también llegó a grandes artistas de la música internacional, quienes se juntaron para cantarle a la muñeca más famosa del mundo.

Estrellas como Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj, Ice Spice, Charli XCX, Karol G, Aldo Ranks, Sam Smith, Pinkpantheress, Fifty Fifty, Kaliii, Sam Smith, Lizzo, Tame Impala, The Kid Laroi, Haim, Khalid, Dominic Fike, Ava Max y Gayle se reunieron en la banda sonora de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Barbie The Album está disponible en plataformas digitales como Spotify, y también cuenta con varios sencillos que tienen sus respectivos videos en YouTube. Uno de ellos es Man I Am, de Sam Smith, quien canta en este synth pop la historia desde la perspectiva de Ken. Otro que se sumó a grabar un video fue el propio Gosling, quien interpreta I’m Just Ken, en el papel de su personaje.

El éxito rotundo de la colombiana Karol G se comprobó una vez más al haber sido invitada a formar parte de la banda sonora de la película 'Barbie'. (Captura de pantalla)

Uno de los primeros visuales en salir a la luz fue Dance the Night de Dua Lipa. Y para ponerle el sabor latino, la colombiana Karol G se unió al panameño Aldo Ranks en WATATI.

Por su parte, Nicki Minaj e Ice Spice conquistan en Barbie World, una transformación del clásico de Aqua, según informó la disquera Warner Music en un comunicado.

El disco ha sido bien recibido por la crítica especializada. La revista Billboard lo calificó como una banda sonora inmersiva y optimista llena de gemas pop. Los Grammy describieron el álbum como “una verdadera caja de juguetes de las estrellas pop más grandes de la actualidad”.