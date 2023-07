Trompetista Arturo Sandoval presentará concierto en beneficio del Museo de los Niños

El músico y trompetista Arturo Sandoval se presentará en una imperdible gala jazz, el próximo 8 de agosto, en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

En esta ocasión, el aclamado músico comenzará a tocar a las 7 p. m. en compañía con la banda nacional Rumba Jam. Además, todos los fondos que se recauden con el concierto serán donados a la Fundación Museo de los Niños.

Trompetista Arturo Sandoval en el concierto 'Cancerblows'

El precio de las entradas va desde los ¢45.400 para la galería del segundo piso y ¢56.800 para la luneta central y la luneta regular. Estas se encuentran disponibles en la plataforma de Eticket.

Un prodigio Copiado!

El músico cubano Arturo Sandoval se ha posicionado como una figura de la trompeta y el jazz en la música contemporánea, así como en sus otras facetas de compositor y pianista.

Además, Sandoval ha sido galardonado con 10 premios Grammy y 17 nominaciones de esta misma academia. También recibió un Emmy por su composición musical en la serie de HBO For Love Or Country: The Arturo Sandoval Story y ha recibido 6 premios Billboard.

En el 2013, el jazzista recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la cual refleja su distinción e impacto en la música a lo largo de los años.

El músico del jazz Arturo Sandoval nació y creció en La Habana, Cuba. Desde entonces, ha sido galardonado con 10 Grammys (Foto: Lonnie Timmons III)

Otro reconocimiento que obtuvo fue el premio Herencia Hispana en el 2015, otorgado la Fundación Herencia Hispánica.

Además, Sandoval ha colaborado con figuras de variados géneros como Alejandro Sanz, Stevie Wonder, Juan Luis Guerra, Ariana Grande, David Bisbal y Prince Royce.