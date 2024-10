Natalia Rodríguez confesó por qué nunca podrá participar en un programa de baile del 7

Natalia Rodríguez volvió a embellecer Teletica los domingos (Instagram)

Una de las costumbres que tiene canal 7 es la de tirar al agua o más bien a pista a los presentadores de cada uno de sus formatos de baile, en este caso de Mira quién baila.

Sin embargo, las personas que siguen estos espacios se quedarán con las ganas de ver a una de las caras más queridas y conocidas de Teletica, como lo es la de Natalia Rodríguez debido a una complicada situación que atraviesa.

Naty, quien es titular en el programa de los domingos del 7 como presentadora comercial, nos confesó que le encantaría ser una de las invitadas en la pista de baile, pero el accidente que sufrió en su pierna hace años se lo impide de una cruel manera.

“Yo no puedo salir bailando, porque después del accidente de la puerta de vidrio (se cortó y se desangró), mi pie quedó con una lesión de pie caído, quedó en punta, entonces no tengo la movilidad con la que nací, por eso siempre ando con tacones porque solo así puedo caminar, no puedo andar descalza, mis chancletas y mis tenis tienen tacón, solo así puedo caminar, por eso nunca podría bailar en ninguno de los formatos”, concluyó.

Aunque no puede bailar, sin duda Naty disfruta 100% su rol en cada programa de Teletica, donde para muchos es infaltable.

A pesar de eso, está más que realizada con volver a un formato de este tipo en canal 7 y es que fue así como empezó su paso por la empresa.

“Tenía dos años de no hacer un formato, el último fue ‘Dancing With the Stars’ y eso fue hace dos años. Yo empecé en el canal en formatos, mi primer trabajo fue ‘Nace una estrella’ en el 2010 y ya después de ahí estuve en ‘Pequeños gigantes’, ‘Bailando por un sueño’ y muchos más, pero entré a ‘Sábado Feliz’ como cuatro años después de estar haciendo formatos porque yo entré por temporadas, lo que durara un formato”, explicó.

La morena extrañaba este tipo de programas porque a pesar de que está de lunes a viernes en “Qué buena tarde” y todos los sábados en el programa que comparte con Mauricio Hoffmann, este tipo de contenido como ‘Mira quién baila’, tiene un toque diferente.

“Siempre hacer formatos es lindo, es distinto, es una adrenalina superdistinta, por la manera de presentar, hay que estudiar las menciones, estudiar los guiones, interpretar cosas, el vestuario. En general tienen más logística que ‘Sábado feliz’ y ‘Qué buena tarde’, entonces a mí me encantan este tipo de programas y estoy feliz de volver.

Rodríguez aclaró que si bien le gustan todos los formatos, este, que es la primera vez que se hace, es muy diferente a otros en los que ha estado y la tiene maravillada.

“‘Mira quién baila’ es muy bonito, todos los formatos tienen lo suyo y este es muy divertido, muy diferente a los otros de baile en los que he estado. Este es más ‘relajado’ porque no hay paletas con puntos, no hay nadie abajo en la tabla, entonces la presión solo se genera el día que se sabe que hay nominados, todo es muy sorpresivo. Es un grupo superhermoso y yo con el reto de la parte comercial que me fascina y me encanta, lo estoy disfrutando muchísimo”, reveló.

Sacrificios.

Natalia además contó que ha limitado dos de sus más grandes pasiones para volver a donde empezó su larga y exitosa aventura en Teletica.

La presentadora tendrá un fin de semana lleno de carreras y adrenalina mientras intenta equilibrar sus diversos trabajos y es que este jueves se fue para la Ciudad de México a vivir la emoción del Gran Premio de Fórmula 1 y volverá al país el domingo en la noche de sábado a gala de “Mira quién baila”, programa que le encanta, pero que la ha amarrado en diferentes maneras.

“Me voy para México hoy en la noche, voy a ir al Gran Premio porque tengo compromiso con cuatro marcas y material pendiente de ‘Qué buena tarde’. Lo que son viernes y sábado voy a crear todo ese contenido y el mismo sábado a las 11 de la noche me regreso a Costa Rica para estar en ‘Mira quién baila’ el domingo”, nos contó.

Naty reveló que estar en el programa de baile ha sido un gran reto para ella y es que además de no poder viajar tan seguido como lo ha hecho últimamente, sobre todo a ver el campeonato de Fórmula 1, también ha tenido que dejar de lado un trabajo que ama y que está en plena temporada alta.

“Esta es mi época alta en trabajo de eventos y principalmente en bailes de graduación y para poder estar en ‘Mira quién baila’, tuve que decir que no a los bailes de graduación de los domingos. Básicamente para mí bailes de graduación significa setiembre, octubre y noviembre de jueves a domingo y ahora estoy de jueves a sábado con eso, a unos colegios les quedé mal este año. En eso me limita, tengo que cancelar trabajo, porque casi que todos los que trabajamos en televisión en estas fechas trabajas de lunes a lunes”.

Natalia Rodríguez es una gran fan de la Fórmula 1, pasión que ha quedado de lado con "Mira Quién baila" (Instagram)