Nicoya es protagonista en nueva serie de Netflix

Los misterios que rodean la longevidad y la salud de los habitantes de la Península de Nicoya llegaron a Netflix con el documental Live to 100: Secrets of the Blue Zones, que se estrenó el 31 de agosto en la plataforma de streaming.

Esta producción, dividida en cinco capítulos, lleva a los espectadores a descubrir las dietas y estilos de vida de quienes residen en las famosas zonas azules, donde las personas viven más años. Una de estas zonas azules se encuentra en Costa Rica, por lo que el tercer capítulo de la serie se desarrolla en el país.

Desde el miércoles 30 de agosto se liberaron los cinco capítulos de 'Live to 100: Secrets of the Blue Zones', producción de Netflix que recorrió distintos continentes. (Captura de pantalla)

Basada en el libro The Blue Zone: 9 Lessons of Living Longer from the People Who’ve Lived the Longest, de Dan Buettner, la serie explora los lugares donde las personas superan la esperanza de vida promedio.

Al comienzo de la serie documental, Buettner expresa que esta producción “es la culminación de 20 años de identificar y estudiar a las personas más longevas del mundo. No puedo imaginar una mejor fuente de experiencia para aprender a vivir una vida más larga que la de las personas que realmente lo han logrado. Y el secreto central que tienen para ofrecernos no es en absoluto lo que piensas”, cuenta.

Este es uno de los habitantes de Nicoya que fue entrevistado para el documental. Foto: Netflix

El equipo de producción visitó la Península de Nicoya en marzo del 2022, cuando capturaron tomas y realizaron entrevistas en lugares como Santa Cruz, Carrillo y Nicoya. También tuvieron la oportunidad de conversar con algunos de los centenarios locales, además de realizar una entrevista con el expresidente de Costa Rica José María Figueres.

En la charla se destacó la alimentación de los locales, el aporte de la Caja Costarricense del Seguro Social en el cuido de los guanacastecos, el “lento” (en sus palabras) estilo de vida que llevan los nicoyanos y cómo las labores diarias son muy físicas (tareas como cortar leña, limpiar la casa, hacer mandados en bicicletas... actividades que, en los ojos del documental, son vistas como ejercicio).

Actualmente, en la Península de Nicoya viven más de 58 personas mayores a los 100 años, según datos de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esta fue la razón por la que el sitio fue considerado para el documental de Netflix.

Por ejemplo, hay 22 centenarios en Nicoya, 19 en Santa Cruz, 9 en Carrillo, 9 en Nandayure y 3 en Hojancha; y se estima que otras 10 personas llegarían a los 100 años antes de que finalice el 2023.

Más allá de Costa Rica

Además de Nicoya, el documental recorre otras zonas azules ubicadas en Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia y Loma Linda en California.

“Estos cinco lugares comparten algunos elementos similares: una dieta basada en plantas, movimiento natural y poner a la familia primero, que se han relacionado con la longevidad y la salud”, detalla Netflix en la sinopsis de la producción.

La serie, que tomó cinco años en prepararse, tiene como objetivo contar de manera precisa y profunda las historias de las personas que viven en estas áreas del mundo.

“Ha sido muy inspirador experimentar la vida de tantas personas que saben cómo vivir de verdad. Estamos ansiosos por compartir su sabiduría con el resto del mundo”, expresó el productor Angus Wall en un comunicado de prensa.

El documental Live to 100: Secrets of the Blue Zones está disponible desde el 30 de agosto en Netflix.