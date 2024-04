Nintendo Switch: Estos son los juegos que llegan en abril

Nintendo tiene claro que abril no es el mes más movido en la industria de los videojuegos, considerando que no hay grandes anuncios ni lanzamientos. Pero eso no quiere decir que no vayan a llegar nuevos juegos a su consola Nintendo Switch.

Abril no es el mes más movido en cuanto a lanzamientos, pero Nintendo le va a sacar el jugo. Fotos: Nintendo y Xbox News.

Estos son los juegos que se estrenan en abril:

El 16 de abril llega Planet of Lana, un juego de plataformas y rompecabezas en el que nos embarcamos en una misión de rescate en un mundo visualmente hermoso, lleno de colores y criaturas desconocidas.

Ese mismo día, Grounded, un juego exclusivo de Xbox, llega a la consola de Nintendo.

En este controlamos a personajes reducidos al tamaño de una hormiga y debemos explorar, sobrevivir y construir en un inmenso mundo cooperativo cargado de insectos y otros retos.

El 23 se estrena Tales of Kenzera: ZAU, un juego de acción y aventura en plataformas, que nos pone en los zapatos de Zau, un niño que debe explorar una tierra traicionera utilizando un poder mágico, para recuperar el espíritu de su padre.

Esa misma fecha llega Tortugas Ninja Arcade: Ira de los Mutantes, la versión de consola del clásico arcade de 2017, en el que tomamos el control de las tortugas Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael, en una lucha por frustrar los planes del villano Shredder.

Este juego permite el modo cooperativo multijugador local para hasta 4 personas.

Otros lanzamientos

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 de abril.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! - 25 de abril.

Another Crab’s Treasure - 25 de abril.