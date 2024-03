PlayStation Plus suma un par de joyas a su servicio

PlayStation Plus anunció cuáles serán los juegos que entran y salen de su catálogo en marzo. Desde superhéroes hasta muertos vivientes, hay un juego para todos los gustos.

Actualmente, PlayStation Plus cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe, cada una con diferentes beneficios que van desde juegos gratis, multijugador en línea y hasta un catálogo de juegos clásicos.

PlayStation Plus ofrece más de 700 juegos a sus suscriptores. Foto tomada del sitio web de PlayStation.

En su sitio web, Playstation reveló que a partir de este 19 de marzo estarán disponibles para las categorías Extra y Deluxe: Resident Evil 3, Marvel’s Midnight Suns, NBA 2K24 Edición Kobe Bryant y Blood Bowl 3 para usuarios de PlayStation 4 y 5.

Mientras que Dragon Ball Z: Kakarot y el juego independiente Mystic Pillars: Remastered estarán disponibles exclusivamente para PlayStation 5.

Por último, Lego DC Súper Villanos y Super Neptunia RPG serán exclusivos para usuarios de PlayStation 4.

También y como es costumbre, un puñado de juegos abandona el servicio a mediados de este mes, ellos son: Ghostwire: Tokyo, Civilization VI, Outer Wilds, Haven, Tchia, Code Vein, NEO: The World Ends With You, Warriors All-Stars y ambos juegos de la saga Nights of Azure.

Recordarles que desde el 5 de marzo y hasta el lunes 1 de abril el juego de carreras EA Sports F1 23, el de artes marciales Sifu, el de terror Hello Neighbor 2 y el de ciencia ficción Destiny 2: La Reina Bruja; estarán disponibles para todos los suscriptores de PlayStation Plus.

Los precios de suscripción a los servicios PS Plus van desde los 7 hasta los 12 dólares mensuales (entre 3.500 y 6.200 colones al mes).