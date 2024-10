Presentadora Valeria Sibaja sufre uno de los momentos más duros de su vida

Valeria Sibaja cantante y expresentadora (Instagram)

Valeria Sibaja, cantante y expresentadora nacional, pasa uno de los momentos más duros de su vida por la muerte de una persona muy importante para ella.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista nacional quiso compartir una emotiva publicación para contarle a sus seguidores sobre el fallecimiento de su abuelita, situación que la tiene con el corazón partido.

“Hoy se me adelantó al paraíso mi abuelita, mi princesa. La luz de mis ojos, el amor más puro, grande y cálido que he encontrado. Mi abuelita era mi motor, mi inspiración. Una de las mayores razones por las que me levanto cada día motivada a ser mejor”, escribió al inicio del emotivo texto.

Al final, compartió algunas de las cosas que le dejó su abuelita que la acompañarán siempre y aseguró que confía en que en otra vida se volverán a encontrar.

“Mi viejita fue la mejor abuela que pude haber deseado. Cada abrazo, cada beso, cada plato de comida caliente, cada cantada o ida a misa y al parque, la tendré siempre presente y en mi corazón. Me llevo lo mejor de ella, todo su amor. Te amo mi viejita linda. Hoy, mañana y siempre. Eres sagrada, hermosa y amada. Ya puedes descansar y correr libremente. Nos volveremos a ver algún día...”, concluyó.

De parte de La Teja le enviamos un abrazo solidario a la artista y toda su familia.