Protagonista de Pasión de Gavilanes rompió el silencio y narró dura situación que le tocó vivir

Danna García contó triste situación que le tocó vivir (PAVEL ANTONN)

La reconocida actriz mexicana Danna García, rompió el silencio y alzó la voz para dar un fuerte mensaje sobre triste situación que le tocó vivir.

La intérprete de Norma, en la telenovela Pasión de Gavilanes, aseguró que fue víctima de acoso y que en su momento nadie le creyó.

“Yo fui víctima de Mobbing (cualquier tipo de acoso). En su momento ni siquiera conocía el término. Mucho menos poner en palabras lo que estaba viviendo diariamente, despiadadamente frente a muchas personas, y no tenía freno. Nadie lo paró. La mayoría ni me creyó. Era impensable. O eso creían los demás”, contó en su cuenta de Instagram.

García se sinceró con sus seguidores con el fin de hacer conciencia sobre este tipo de situaciones y para incitar a quienes lo sufren a quedarse callados.

“Me tomó tiempo y cuestionamientos, que lo tergiversaran y ese ‘olvídalo, déjalo pasar’. El mobbing y la violencia de género le puede pasar a cualquiera. Alzar la voz porque mañana pueden ser nuestros hijos. Y no, no lo dejé pasar. Hoy, estoy aquí para apoyar a todas las personas que tal vez en silencio lo sufren. Que no les venza el miedo. No más abuso de poder. Con mucho cariño, yo estoy para ti”, concluyó.

La publicación se llenó de mensajes de agradecimiento y solidaridad con la querida actriz que pocas veces habla sobre su vida privada.