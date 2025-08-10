Comentario llevó a Paola Montes de Oca a ser parte de serie de Chespirito como la Chilindrina

Paola Montes de Oca actriz de Chespirito sin querer queriendo (Cortesía/Cortesía)

La actriz mexicana Paola Montes de Oca llegó a darle vida a María Antonieta de las Nieves, gracias a un comentario que hizo en Instagram.

La artista azteca conversó con La Teja sobre el proyecto que le cambió la vida, Chespirito: Sin querer queriendo, al que no hubiera entrado si no se hubiese animado a escribir un corto comentario en Instagram.

“Este personaje entra a mi vida de forma... fue por mera coincidencia, porque yo encontré el casting en Instagram. La directora de casting estaba tratando de armar el cast, pero, por lo que entiendo, todavía no lo tenía muy claro. Entonces se abrió el casting para muchas personas y lo publicó en Instagram con una foto de María Antonieta de las Nieves, y ponía abajo un caption: ‘¿Te pareces a ella?, o ¿conoces a alguien que se le parezca?’. Obviamente, muchas personas y muchas chicas se postularon, y yo también puse un comentario que decía ‘yo’“, recordó.

Aunque ella pensó que el comentario ni siquiera lo iban a ver, se llevó una gran sorpresa cuando le llegó un correo electrónico.

“Pensé que ahí se iba a quedar; generalmente, eso pasa muchas veces, ahí se queda. Y, de repente, mi sorpresa llega cuando Isabel me manda un email y me dice: ‘Oye, puedes preparar estas dos escenas, mándame tu clip’. Y, yo le respondí: ‘Sí, claro’. Preparé mis escenas y unas semanas después me dijo: ‘Vente a Call Back Presencial’, que ya era con los hijos de Chespirito, con uno de los directores, y ya era a cámara”, nos explicó.

Dos semanas después de eso empezó la aventura que ha marcado un antes y un después en su carrera.

“Este es mi primer proyecto grande en la televisión y ha sido increíble, me han escrito muchas personas de muchos lugares y países de Latinoamérica. Ahora hasta tengo un club de fans, es algo que no había experimentado nunca y se siente muy bonito. Es muy lindo saber que tanta gente me apoya”, reveló sobre los cambios que ha tenido tras el éxito de la serie.

Aunque Paola Montes es muy diferente a Chilindrina, descubrió que se parece mucho a María Antonieta de las Nieves (Cortesía/Cortesía)

María Antonieta fue un regalo lleno de retos

Paola ha disfrutado al máximo meterse en la piel de un personaje tan querido y famoso, hecho que también está lleno de peligro.

“El personaje es increíble, porque no solamente es tremenda, sino que también tiene mucho corazón y es muy tierna. El interpretar a Toni también me enseñó mucho sobre la lealtad, porque ella, genuinamente, quería a Roberto y a Graciela (primera esposa de Chespirito) como padres. Entonces ella fungía como esta parte leal, esta conciencia, y se me hizo muy lindo. Yo pensaba que a lo mejor, ella y yo éramos diferentes, pero no, al contrario, me identifiqué muchísimo con ella en muchas cosas, y a partir de eso empecé a trabajar también a los personajes”, explicó.

Para recrear este papel, que más allá de un personaje, era meterse en la piel de una persona real, tuvo la ayuda de María Antonieta.

“Pude platicar con ella, la he visto un par de veces y en una de esas, ella me ayudó un poquito con ciertas dudas que tenía. Ya habíamos empezado el proceso de filmación, pero igual me aclaró muchísimas dudas, me esclareció otras, pudimos compartir y reír un ratito de su vida. Me dio ciertos tips; entonces, la verdad, es que fue muy enriquecedor también el poder conocer a la actriz original y poder conversar de estas cosas, que no siempre se tiene la fortuna, porque a lo mejor ya no están aquí con nosotros o por otras cosas”.

Para ella, el mundo de Chespirito siempre fue fascinante, al igual que para millones de niños en el planeta, pero ahora lo ve diferente.

“Lo viví muy diferente, de niña lo disfrutaba distinto. Ahora entrando en el universo, más de cerca, es otra cosa, pero es hermoso. Es padrísimo poder entrar en lo que hizo este creador, este genio. Para mí todo el proceso fue maravilloso”.

Montes de Oca nos confesó que no conoce Costa Rica, pero está deseando venir de viaje y ver de cerca el pura vida.

“Me encantaría conocer Costa Rica, me faltan muchos países de Centroamérica por conocer, pero ojalá se dé pronto, para conocer a todos los fans y la gente de allá que está siguiendo la serie tan cerca”.

Paola tiene un gran futuro por delante y asegura que pronto volverá a dar de qué hablar por nuevos y grandes proyectos.

Paola Montes de Oca tiene 28 años y una gran pasión por la actuación (Cortesía/Cortesía)

Espera conocer Costa Rica pronto ya que tiene muchos seguidores en el país (Cortesía/Cortesía)

Durante la serie le tocaron pocas escenas como la iconica Chilindrina (Cortesía/Cortesía)