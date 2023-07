Actriz de “Sabrina, la Bruja Adolescente” vivió un infierno del que por dicha pudo escapar

Melissa Joan Hart en Sabrina la Bruja Adolescente (Tomada de Twitter)

Melissa Joan Hart quedó en los corazones de todos aquellos que actualmente tienen entre 25 y 35 años, y que disfrutaron de la serie Sabrina la bruja adolescente, uno de sus papeles icónicos y que la catapultó a la fama internacional.

Si bien trabajó en otros proyectos desde más chica, aquella sitcom estadounidense marcó por completo su estrellato. Tras sufrir una severa adicción a las drogas, supo recomponerse y ahora se alejó parcialmente de la actuación para dedicarse al mundo del streaming. Con su canal de YouTube, la intérprete ganó popularidad en un público más amplio y de distintas edades.

La actriz confesó en un libro que aunque interpretar a la famosa bruja la llenó de exitos, también significó un sin fin de situaciones toxicas.

LEA MÁS: Nieto de Robert De Niro muere y esto pide el famosísimo actor

En plena adolescencia, asistió a fiestas y consumió todo tipo de sustancias, algo que tiempo más tarde explicaría en su libro autobiográfico: “Melissa Explains it All: Tales From my Abnormally Normal Life” (Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal).

“Yo experimenté con marihuana, éxtasis, hongos y mezcalina durante un año y medio. Me gustaba cuando salía a bailar. También tomaba mucho champagne”, reveló.

En la actualidad la actriz dejo todo eso atrás, incluida la actuación y ahora se dedica a crear contenido para redes sociales.