Actriz de “Sin senos sí hay paraíso” asegura que no encuentra trabajo por una razón casi increíble

Actriz de Sin Senos si hay paraíso asegura que no tiene trabajo por linda (Instagram)

La famosa actriz colombiana Stephanie Duque dio unas polémicas declaraciones, que han dado mucho de que hablar, sobre la razón por la que no tiene trabajo.

Aunque la actriz tiene una carrera exitosa y ha participado en proyectos muy populares, como Sin senos si hay Paraíso, La nieta elegida y, recientemente, en Rigo, contó que muchas veces le han dicho que no por su físico.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”, contó en un programa de su país.

La artista se quejó asegurando que aunque ella es linda, existen métodos con los que podrían transformar.

“Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos”, añadió.

Duque tiene 29 años y tras terminar las grabaciones de la serie Rigo, no ha logrado encontrar un nuevo empleo, pero se mantiene haciendo castings y esperando una nueva oportunidad.