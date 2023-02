Actriz Sofía Chaverri le abrió el corazón a sus seguidores para contar detalles de su vida

16/09/2022 Barrio Escalante. Cuando está en casa, durante su tiempo libre, la actriz Sofía Chaverri comparte buenos momentos con su perro, Paco Arlequín. (Rafael Pacheco Granados)

La actriz Sofía Chaverri le abrió su corazón a sus miles de seguidores en redes sociales para contar algunos detalles sobre su vida.

La intérprete de “Rosalinda”, en “Los Enredos de Juan Vainas”, decidió abrir un espacio para interactuar con sus seguidores en Instagram.

En medio de la dinámica “Falso y Verdadero”, la actriz dejó que los seguidores descubrieran detalles como la primera vez que se subió a un escenario, su signo zodiacal y mucho más.

La primera pregunta fue cuántos hermanos tiene. La respuesta de que una hermana y dos hermanos fue la que más votos tuvo. Le siguió la consulta sobre la primera vez que se subió a un escenario, y la respuesta fue a los 4 años.

Chaverri también contó que no es muy fiestera, que debutó en la actuación a nivel profesional en el 2008 y que su participación en Dancing With The Stars fue una de las experiencias más retadoras de su vida.

La actriz, actualmente, está grabando una nueva temporada de “Los Enredos de Juan Vainas”.