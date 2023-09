‘After Everything’: Saga romántica llega a su fin con quinta película

“A pesar de que su futuro con Tessa aún es incierto, Hardin viaja a Portugal para reconciliarse con su pasado antes de poder comprometerse definitivamente con ella... (Hardin) es consciente de que necesita cambiar su forma de ser antes de poder comprometerse definitivamente”.

Así comienza la sinopsis de After Ever Happy, la quinta y última película de la popular saga de los libros juveniles After, escritos por la estadounidense Anna Todd.

Esta película se estrenó este jueves 14 de setiembre en Costa Rica y promete dar un cierre novedoso a los personajes de la franquicia, especialmente a Hardin.

A continuación, le contamos todos los detalles de la nueva película, la producción y el reparto; por lo que le instamos a leer con precaución (alerta de spoilers).

¿Qué paso en las películas anteriores?

Las primeras películas de After siguieron los altibajos en la relación de Hardin y Tessa, mientras que la cuarta cinta After Ever Happy terminó con un desenlace inesperado: Tessa se enoja y termina su relación con Hardin, ya que él publicó un libro sobre su noviazgo sin su conocimiento.

Al permanecer solo en Inglaterra, Hardin reflexiona y toma consciencia que la única manera de recuperar a Tessa es enmendar sus errores del pasado.

Por ello es que viaja hacia Portugal para hacer las pases con Natalie, una joven a la que trató mal hace algunos años. Durante este paseo también aparece una nueva figura, Sebastián, un amigo de Natalie a quien no le emocionaba la aparición repentina del escritor.

Si bien el cierre de la franquicia no tiene a Tessa en el epicentro, los fanáticos sí podrán apreciar la transformación esperada del personaje de Hardin, ya que After Everything viene a cerrar las interrogantes que quedaron abiertas en las primeras películas.

“La primera vez que leí el guion, me atrajo al instante... Sentí que de verdad necesitábamos explorar esta faceta suya. Tiene mucho sentido agregar a la historia esta última pieza que le faltaba al rompecabezas”, comentó Hero Fiennes Tiffin, el intérprete de Hardin.

La quinta y última película de la franquicia 'After' se estrenó el 14 de setiembre en Costa Rica. (Collider vía Voltage Pictures)

Para evidenciar la transformación de Hardin, el equipo creativo de la película cambió los decorados, el estilo de rodaje, la dinámica y el vestuario del protagonista. Con este cambio, el personaje deja un poco de lado su tono oscuro y malhumorado para presentarse bajo una nueva luz.

“Lograr ese equilibrio entre la oscuridad y la luz, sin dejar de ser lo más fiel posible a la realidad y a los personajes, ha sido todo un reto, pero un reto lindo”, agregó Tiffin.

Reparto y dirección

El exitoso final de After Everything fue protagonizado por Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mimi Keene, Benjamin Mascolo, Louise Lombard y Stephen Moyer; un grupo de actores aclamados en la industria del cine internacional.

El principal papel lo tiene Hero Fiennes Tiffin, quien interpreta al personaje Hardin Scott, el “chico malo” de la cinta. Para este proyecto, Fiennes también fue el productor de la película.

Uno de los primeros papeles de Fiennes fue la interpretación del joven antagonista de Harry Potter, Lord Voldemort, en la saga de películas británicas. Actualmente, es el rostro de la fragancia masculina Ferragamo y ha desfilado para marcas como Dolce & Gabbana y Salvatore Ferragamo.

El papel principal de Tessa Young lo interpreta Josephine Langford, la actriz reconocida por trabajar en las películas famosas como Wish Upon, Wolf Creek y Into The Dark.

Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin y Mimi Keene dan vida a Tessa, Hardin y Natalie. (Collider vía Voltage Pictures)

En el reparto también está Mimi Keene, quien da vida a Natalie, el personaje recién incorporado en la franquicia. Esta actriz polifacética trabaja en cine independiente, televisión y teatro, pero sobre todo, es reconocida por su rol de Ruby Matthews en Sex Education.

Por otra parte, Benjamin Mascolo interpreta a Sebastián en la nueva película. Su debut en el cine fue en el drama romántico Time is Up (2021), seguido de Ben: Repira (2021) y Game of Love (2022). Este actor también tiene una faceta musical, ya que conformó el dúo musical pop Benji & Fede.

El personaje de Christian Vance es traído a la pantalla grande por el actor Stephen Moyer, quien se graduó de London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) y debutó con la película de Prince Valiant.

Finalmente, Louise Lombard es la actriz que interpreta a Trish, quien apareció en la segunda película de la franquicia: After We Collided. Lombard es más conocida por su rol de Sofía Curtis en la serie CSI de la compañía CBS, así como su protagonismo en la película Hidalgo.

La primera película de 'After' debutó en el puesto número uno en Italia, Alemania, Portugal, Grecia, Polonia y en toda Europa.

La directora de After Everything es la escritora, actriz y cineasta Castille Landon, quien también dirigió la tercera y cuarta entrega de la franquicia de After, para la productora de Voltage Pictures.

Landon se ha forjado en la industria con una serie de películas dirigidas bajo un enfoque específico: historias de la vida de mujeres jóvenes y fuertes. Aparte de esta franquicia, su dirección más reciente cinta fue en Perfect Addiction, protagonizada por Kiana Madeira.

Para esta última producción, el elenco de After Everything permaneció en Portugal durante el rodaje. Mientras qu las películas anteriores se grabaron en Atlanta y en Bulgaria.