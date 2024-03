Alejandro Nones, actor de “Malverde”, nos habló de la serie y su amistad con Keylor Navas

Reconocido actor Alejandro Nones, "Nazario" en la serie "Malverde", nos contó sobre su amistad con Keylor Navas (Juan Manuel Garcia/Cortesía NBC Universal)

Alejandro Nones, reconocido actor venezolano, habló con La Teja sobre “Malverde”, serie que se acaba de estrenar en Costa Rica y, aprovechó para comentar sobre su amistad con Keylor Navas.

Telemundo Internacional acaba de estrenar “Malverde”, ambiciosa producción, donde Nones le da vida a “Nazario”, uno de los personajes principales de la serie protagonizada por Pedro Fernández.

La Teja conversó con el reconocido actor y nos habló un poquito de todo, del show, su conexión con Costa Rica y su amistad con el portero tico, Keylor Navas.

“He ido a Costa Rica, no conozco tanto, conozco poco, pero tengo mucha conexión con Costa Rica, es un país que me ha dado muchísimo cariño y con el que me siento muy conectado. Me muero de ganas de ir y de comer un montón de cosas maravillosas, me gusta mucho la comida de Costa Rica; de hecho, por ahí tengo, que me regaló Keylor, Keylor Navas, una salsa que le ponen ustedes a todo lo que cocinan”, mencionó.

Con respecto a Navas, aseguró que tienen muchos años de ser amigos y que el jugador es un gran ejemplo para él.

“Keylor es una lección de vida para mí y para muchos. Hemos forjado una amistad superlinda a lo largo de los años; es un tipo muy familiar, con unos valores sumamente fuertes, es un tipo muy generoso y cada vez que voy a París intentamos vernos. Me ha abierto las puertas de su casa y el poder convivir con su familia y conocer un tipo tan íntegro, tan luchador y al mismo tiempo tan humano y tan cercano. Lo quiero muchísimo y lo considero un gran amigo”, detalló.

Nones espera que todos los ticos puedan disfrutar de Malverde, porque es una serie que significó mucho en su carrera y que cuenta una gran historia real.

“Malverde es una historia muy humana. Es la historia de un hombre que puede parecer muy sencilla, pero para poder contarla se necesitan muchos elementos. La trama se cuenta en 1910, una época muy importante en la historia mexicana. El tico se va a encontrar con una superproducción, hecha de una manera magistral, con una historia que conecta y con un equipo de trabajo maravilloso”, aseguró.

Malverde se puede ver de lunes a viernes a las 10 de la noche por Telemundo Internacional, canal disponible en todas las cableras del país.