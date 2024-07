Bruce Willis estaría pasando, según su esposa, una de las etapas más duras de la demencia

Las pocas imágenes actuales del actor son compartidas por sus hijas, como esta donde disfruta de la compañía de su hija Rumer y su nieta.

Bruce Willis pasó de las glorias de Hollywood a las sombras del sufrimiento que le trae, a su vida y a la de su familia, la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada hace más de un año.

Tras el diagnóstico, la salud del famoso actor se ha ido deteriorando, poco a poco, y todo parece indicar que su estado se ha agravado al punto de que ya perdió la capacidad de comunicarse.

En febrero del 2023, el actor de “El Sexto sentido” se despidió de la pantalla grande y del ojo público, tras revelarse que padecía una rara enfermedad neurodegenerativa que amenazaba, entre otras cosas, con arrebatarle habilidades básicas como las del movimiento, memoria y el habla.

Aunque es poco lo que se conoce sobre el estado actual de Willis, una reciente publicación de su esposa, Emma Heiming, ha desatado la preocupación entre los fans, pues dejó entrever que el intérprete ya no puede hablar.

Desde que se enteró de la condición de su esposo, Emma se ha sumado a diferentes campañas para crear conciencia sobre este raro padecimiento. Entre ellas, destaca la iniciativa de Spencer Cline, un basquetbolista, que recorre Estados Unidos en bicicleta para recaudar fondos para la causa.

Heming, a manera de reconocimiento y admiración, compartió un video en sus redes sociales donde se detalla esta noble labor; sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue el mensaje que acompañó a la grabación y es que, en él, habría sugerido que Willis ya es incapaz de comunicarse.

“Me imagino lo que diría Bruce, si pudiera: ‘espero que recuerden hidratarse’”, escribió en Instagram.

Esta sugerencia levantó las alarmas de los fanáticos del artista y de la prensa mundial; no obstante, al no ser una confirmación de que se le dificulta el habla, algunos se aferran a pensar que ella se refería a que no puede dar un mensaje fuerte y coherente sobre su enfermedad.

Cabe recordar que, hace unas semanas, Rumer Willis, hija de Bruce, habló sobre cómo se encontraba su famoso padre y, aunque no ahondó en detalles, sí aseguró que en su papel de abuelo, es excepcional.

A partir de su diagnóstico, el cuidado de Willis corre a cargo de su esposa, sus hijas Rumer, Scout y Tallulah; además de su exesposa, la también actriz Demi Moore. Pero, a pesar de que ha querido mantener un perfil bajo, algunos de sus amigos cercanos, como el guionista, Glenn Gordon Caron, han desvelado algunas complicaciones, como las afectaciones al habla y la memoria que ya presenta.

Actriz Demi Moore sigue muy de cerca en la vida de Bruce Willis, pese a su divorcio.

Bruce Willis vivió años de gloria en Hollywood

A pesar de que desde hace meses ya nada es igual, por su condición, Willis se tuvo que retirar y ni siquiera sale a la calle para que los paparazzis y los fans no alteren su estado.

Cabe recordar que el actor pasó gran parte de sus 69 años de edad destacando en el mundo del cine.

Su debut en la pantalla grande se dio en 1980, como extra en la cinta “Pecado Mortal”, y con el pasar del tiempo logró ser parte de personajes secundarios en películas y series de comedia estadounidense.

Su primer rol estelar llegó en el año 1987 con “Cita a Ciegas”, película en la que aunque no fue el protagonista sí logró demostrar que se podía salir del rol de la comedia y dar mucho más. Gracias a ello, lo siguieron contratando para ese tipo de papeles.

A partir de ahí la carrera de Willis despegó, y en la década de 1990 logró ser parte de casi 30 películas, entre ellas las de la saga de acción “Duro de matar”, una de las más famosas y taquilleras de todos los tiempos.

Durante toda su carrera que se vio truncada en 2023, logró destacar en Hollywood ganando algunos de los reconocimientos más importantes del cine y la televisión, así como su estrella en el paseo de la fama. Sin embargo, esto no evitó que la actualidad sea muy distinta a la de una estrella de fama mundial y que viva día a día luchando contra una poderosa enfermedad que parece le está ganando cada vez más terreno.

Bruce Willis incursionó como productor, músico y actor en variados proyectos. Tiene un rol protagonista en la película 'Un día para morir', una de sus últimas cintas, en el 2022 y que está disponible en Netflix. (Netflix)

Bruce Willis tiene una de las carreras más destacadas del cine estadounidense