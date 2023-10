‘El Exorcista’: Así luce el elenco de la película 50 años después del estreno

La película de El Exorcista se estrenó hace casi 50 años, específicamente el 26 de diciembre de 1973. Desde entonces sigue siendo la mayor referente del género de terror.

El elenco de este filme saltó a la fama inmediatamente después de su lanzamiento. Luego, algunos actores continuaron sumamente presentes en la cultura de Hollywood, mientras que otros se mantuvieron al margen del mundo del entretenimiento.

A continuación, le contamos qué ha pasado con las personas que interpretaron la película más terrorífica de la historia.

Linda Blair - Regan MacNeil

La actriz principal de la película es Linda Blair, quien tuvo el rol de Regan MacNeil, la niña que fue poseída por un demonio y tuvo un exorcismo. En aquel momento, la actriz tenía 14 años y fue nominada para los premios Óscar y ganadora de los Globos de Oro.

Cuatro años después, Blair participó en El Exorcista: Hereje. En esta ocasión, su personaje seguía teniendo apariciones oscuras después del exorcismo, pero la película no fue tan exitosa como la original.

La estadounidense se mantuvo activa en el cine, mayoritariamente en la década de los 70 y 80, con películas como Savage Streets, Noche Infernal y Caliente al rojo vivo.

Actualmente, Blair tiene 64 años y participó como asesora en la versión de El Exorcista: Creyentes, para orientar a los personajes sobre el filme de 1973.

Linda Blair debutó en el cine con su rol de Regan MacClair en 'El Exorcista'. 50 años después, asesoró la secuela de 'Creyentes'.

Ellen Burstyn - Chris MacNeil

Por primera vez en cinco décadas, la actriz ganadora del Óscar Ellen Burstyn volverá a interpretar el papel de Chris MacNeil, la mamá de Regan, en El Exorcista: Creyentes.

Antes de esto, la actriz había rechazado participar en cualquier secuela de la cinta de terror. Fue hasta que David Gordon Green, el director de la nueva cinta, logró convencerla.

En la nueva versión se observa cómo Chris quedó realmente afectada desde el exorcismo de su hija. Desde entonces, se ha dedicado a explicar y acompañar a personas que experimentan posesiones demoniacas.

Actualmente, la actriz tiene 90 años y se ha caracterizado por mantener una gran trayectoria en distintos géneros del cine. Además, es de las pocas figuras en Hollywood que cuentan con premios Óscar, Emmy y Tony.

En los últimos años, Burstyn ha participado en aclamadas películas como The Age of Adeline y Fragmentos de Una Mujer, o bien, el filme de suspenso Interstellar.

Ellen Burstyn, actriz nacida en Michigan, Estados Unidos, es la madre de la niña poseída en 'El Exorcista'. (Cine pop (izq) y The Guardian (der))

Kitty Winn

Katherine Tupper, conocida por su nombre artístico de Kitty Winn, es otra de las actrices que mantuvo una carrera muy activa en los 70 y 80. Su rol en las dos películas iniciales de El Exorcista fue el de Sharon Spencer, asistente de Chris y amiga cercana de la familia, quien sobresale porque Regan la persigue en una de las escenas.

Su otro papel más popular es el de Helen, una adicta a la heroína en The Panic in Needle Park. Por esta actuación, Winn ganó el premio de mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en 1971.

La última película en la que la actriz participó fue Mirrors, de 1978. Además, su última aparición en una serie fue durante un episodio de Jessie, en 1984. Desde entonces, se ha mantenido alejada de las cámaras.

Kitty Winn tuvo un papel secundario pero relevante en las primeras dos entregas de 'El Exorcista'. La imagen de la derecha es del 2009, pero actualmente tiene 80 años. (IMDb (der) y Flickr (der))

Actores fallecidos

Puesto que El Exorcista se lanzó hace varias décadas, gran parte de su elenco y equipo de producción ya falleció.

Max Von Sydow, quien hacía del padre Merrin, murió en agosto del 2020, a sus 89 años. Este actor protagonizó numerosas películas en múltiples idiomas, como noruego, inglés, italiano, francés y su natal sueco.

Dentro de los proyectos más sobresalientes de Von Sydow se encuentran James Bond: Nunca digas nunca jamás (1983) y Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015). Uno de sus últimos trabajos fue en el 2016, cuando se incorporó a la sexta temporada de Juego de tronos.

Otra de las estrellas que ya falleció es Lee J. Cobb, el estadounidense que interpretó al detective William Kinderman.

Cobb estuvo nominado dos veces al premio Óscar por sus roles en On the Waterfront (1954) y The Brothers Karamazov (1958). En 1981, fue incluido en el Salón de la Fama del Teatro Americano, en la ciudad de Nueva York.

Además Jason Miller, quien fue el padre Damien en la primera y tercera película de El Exorcista (1990), murió en el 2001.