Emily en París se muda a Italia: primer vistazo a la quinta temporada de le serie de Netflix

Los fanáticos de “Emily en París” ya pueden prepararse para una nueva aventura. La serie protagonizada por Lily Collins estrenará su temporada 5 el 18 de diciembre en Netflix, con una historia que llevará a la publicista más chic del streaming a dividir su vida entre Francia e Italia.

El creador de la serie, Darren Star, describió esta entrega como “una historia de dos ciudades”, ya que Emily enfrentará nuevos desafíos profesionales y sentimentales mientras trabaja entre los techos parisinos y las calles de Roma.

Romance, moda y nuevos personajes

La temporada 5 de Emily en París llega a Netflix el 18 de diciembre.

Tras el final de la cuarta temporada, Emily se traslada temporalmente a Italia para abrir una sede de Agence Grateau. En el primer adelanto, se la ve navegando por los canales de Venecia, disfrutando de la dolce vita y luciendo su característico estilo lleno de color.

A esta nueva etapa se suman Bryan Greenberg como Jake, un estadounidense radicado en París; Michèle Laroque como Yvette, una vieja amiga de Sylvie; y la nominada al Óscar Minnie Driver, quien interpreta a la Princesa Jane, una aristócrata y confidente de la jefa de Emily.

Entre Roma y París, el corazón de Emily vuelve a dividirse

El dilema romántico de Emily vuelve al centro de la trama. Su relación con Marcello (Eugenio Franceschini), el encantador empresario italiano, se complica con el regreso de Gabriel (Lucas Bravo), su eterno amor parisino. La gran pregunta es si esta vez el destino permitirá que estén juntos o si la distancia volverá a separarlos.

El elenco principal: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), Lucien Laviscount (Alfie), entre otros, regresa para esta temporada que promete romance, moda y paisajes de postal.

Una historia que sigue conquistando

Tras liderar el Top global de Netflix con su cuarta temporada, Emily en París regresa con más glamour, giros inesperados y una mezcla irresistible de humor, drama y romance. Los fanáticos podrán disfrutar del tráiler oficial en la plataforma en los próximos días.

