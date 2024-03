Estos son los animes que sí o sí tiene que ver este 2024

Ahora que el anime está de moda hay obras hasta para tirar para arriba y recomendar alguna no es sencillo, pero ¿están buscando clásicos? ¿Quieren algo nuevo? ¿Algo de acción? ¿Tal vez un anime tranquilo?

La verdad es que este 2024 va a estar cargado de animes muy buenos y queremos que sean ustedes los que escogen que desean ver.

Kaijou No.8 es uno de los animes más esperados por los fans. Foto: CBR.

Acá hay 4 recomendaciones:

Kaiju No. 8

Production I.G, el estudio detrás de joyas como Ghost in the Shell de 1995 o Psycho-Pass, tiene todo listo para traernos Kaiju No. 8, un anime de acción y ciencia ficción.

Basado en la obra de Naoya Matsumoto, este anime nos presenta a Kafka, un hombre que vive en un mundo plagado de monstruos llamados Kaiju que vienen de otro planeta.

Kafka siempre ha querido defender a la Tierra y luego de un accidente, va a obtener el poder necesario para hacerlo.

Pueden verlo a partir del 13 de abril en la plataforma Crunchyroll.

Wind Breaker

Wind Breaker es un anime de artes marciales adaptado del manga de Satoru Nii. En él, Haruka, un estudiante de secundaria que siempre anda buscando pleito, se muda a una escuela conocida por tener estudiantes muy fuertes.

Lo que Haruka no se esperaba era que todos los estudiantes estaban librando una guerra para proteger a la ciudad, pero a él no le interesa ser un héroe ni ayuda, solo quiere ser el más fuerte.

Este anime se estrena el 4 de abril y también se puede ver a través de Crunchyroll.

The Fable

The Fable es uno de los animes más esperados de este año.

Basado en el popular manga de acción de Katsuhisa Minami, Fable es un impresionante asesino a sueldo que ha acumulado cientos de muertes a lo largo de los años. Como son tantos, su jefe lo manda a un año sabático obligatorio con una única regla: no puede matar a nadie más.

Va a estar disponible en Hulu a partir del 6 de abril.

Highspeed Étoile

Highspeed Étoile es una de las opciones más interesantes para este año. En él, el mundo ha avanzado a tal punto que los carros son capaces de alcanzar velocidades inimaginables.

Ahora, los mejores pilotos corren entre sí para determinar quién es el mejor y Rin, una exbailarina de ballet, se convierte en piloto luego de una lesión que acabó con su carrera.

Su fecha de lanzamiento es este 5 de abril, pero aún no sé ha confirmado en qué plataformas se puede ver.

Lo viejo es bueno

Ahora, si ver animes nuevos no es lo suyo, este año también continúan algunas de las obras más importantes como la tercera temporada de Blue Exorcist y Classroom of the Elite, el arco de Egghead de One Piece, Solo Leveling o Los Siete Pecados Capitales.

My Hero Academia y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dos de los anime más populares recientemente, también regresan. My Hero Academia con la temporada 7 y Demon Slayer con el Arco del entrenamiento de los pilares.

Por último, hay muchos animes anunciados, pero sin fecha de lanzamiento confirmadas como la tercera temporada de One Punch Man y Beastars, Bleach: la guerra sangrienta de los mil años, Devil May Cry, Moonrise y más.