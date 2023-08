Familia del protagonista de “Euphoria” confirmó la causa de la muerte del actor

Angus Cloud, uno de los actores más queridos de 'Euphoria', falleció a los 25 años. Foto: Instagram

La madre del querido actor de “Euphoria”, Angus Cloud, confirmó las causas del repentino e inesperado fallecimiento del actor.

El joven de 25 años murió el pasado 31 de julio mientras se encontraba en casa de sus padres. Su familia informó la noticia mediante un comunicado que fans y prensa malinterpretaron.

Ante los rumores, que se hicieron virales, de que el intérprete de “Fezco”, en la exitosa serie de HBO, había acabado con su vida por voluntad propia, su madre salió a aclarar la situación.

“Amigos, quiero que sepan que aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un rato en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente”, escribió Lisa Cloud en otro comunicado.

Ella agregó que no vio que su hijo tuviera intenciones de morir y, al contrario, estaba ilusionado con superar el luto y salir adelante.

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches le dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé si o qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Descubrimos que tuvo una sobredosis accidental”, contó.

La muerte del actor ha golpeado a fans de la serie que ya piensan en la falta que hará en la tercera temporada.