Famosa actriz de telenovelas estuvo a un paso de la muerte tras sufrir accidente en África

La famosa actriz mexicana Eva Cedeño casi muere en un accidente en Africa (Instagram)

La famosa actriz mexicana Eva Cedeño contó emocionada que casi muere en un terrible accidente en una montaña en Africa.

La famosa villana y protagonista de varias historias de Televisa, tuvo un accidente mientras estaba en una expedición para subir el monte Kilimanjaro, uno de los más altos del mundo, pero casi muere en el intento.

Cedeño quiso escalar el monte como un desafío personal y aprovechó para dedicárselo a su madre, pero no contó con que iba a tener una experiencia cercana a la muerte, porque el viento se la llevó con toda y la carpa donde estaba acampando durante los descansos.

“Yo ya estaba acostada, casi dormida, estaba muy cansada por el hike de ese día y de repente siento como me caigo del catre, mi maleta y mi mochila empiezan a dar vueltas como una licuadora. Cuando me logro detener de una piedra de abajo de mi tienda llega nano y sin pensarla abre el cierre de la tienda y me saca rápido”, contó en sus redes.

La actriz agregó que gracias a Dios la rescataron, hasta aseguró que “Nano”, fue su héroe.

“Nano, sigo sin saber cómo agradecerte lo que hiciste por mí, sin pensarlo, sin planearlo, sin saber que era yo… Abriste inmediatamente la tienda y me sacaste de ahí... Mi miedo era morirme en el Kili o ni siquiera lograrlo, estuve a nada y estuviste ahí. GRACIAS INFINITAS, eres un ser de amor y mucha luz. Siempre gracias”, agregó.

Después de compartir su experiencia, la protagonista de “Te doy la vida” se hizo noticia en muchos medios latinos, por lo que agradeció el amor y cariño de la gente, aclarando que está bien.