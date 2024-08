Famoso actor de Hollywood tuvo que vender su carro porque no le alcanza para la gasolina

Armie Hammer está vendiendo su carro.

El famoso actor de Hollywood Armie Hammer, reconocido por su papel en ‘Call Me By Your Name’, pasó de ser uno de los galanes de moda a no tener ni para comprar gasolina.

Desde el 2021, el actor experimentó un cambio drástico al verse implicado en un escándalo relacionado con acusaciones de abuso, acoso sexual y prácticas caníbales, desde entonces ha visto su vida personal, profesional y financiera seriamente afectada, al punto de haber decidido vender su camioneta debido a que ya no puede cubrir el costo de la gasolina.

“Voy a vender mi camioneta. Desde que regresé a Los Ángeles, le puse unos 400 o 500 dólares en gasolina y no puedo pagarla. Ya no puedo pagar la gasolina”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que mostraba su camioneta GMC Sierra 1500 Denali, del año 2017.

A pesar del mal momento, reconoció que no se quedará del todo sin medio de transporte, pero que debido a su nueva realidad, tendrá uno más económico.

“Tengo un coche nuevo. Es pequeño. Es un híbrido. Probablemente, gastaré unos 10 dólares de gasolina al mes, y eso es todo”, concluyó.