Famoso actor de telenovelas contó que tiene grave enfermedad y pidió que oren por él

Famoso actor de telenovelas Carlos Torres anunció que tiene cáncer (Tomada de Instagram)

El famoso y experimentado actor de telenovelas, Carlos Torres, anunció que padece una complicada enfermedad.

El mexicano envío un comunicado para contar que descubrió, a sus 55 años de edad, que padece de cáncer, pero que tiene muchas ganas de vivir.

“Hola... tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, contó en su cuenta de Tiktok.

El protagonista de La hija del jardinero, agregó que será operado en los próximos días, por lo que pidió buena energía.

“Creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato, me van a operar”, concluyó asegurando que actualizará sobre su situación.

El video del actor se llenó de miles de mensajes de fanáticos y colegas que le desearon lo mejor para afrontar este proceso tan complicado.

A lo largo de su carrera, el actor ha participado en exitosas telenovelas como Las Malcriadas, El Señor de los Cielos, La Doña, Mi corazón insiste y muchas más.