Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película: vea cuándo se estrena y dónde verla

Jaafar Jackson interpretará al Rey del Pop. (Universal Pictures/Universal Pictures)

La fiebre por Michael Jackson volvió a encenderse en todo el mundo gracias al estreno de su película biográfica “Michael”, una producción que ya genera tendencia en plataformas como YouTube.

Un estreno que ya es tendencia

El interés por la película ha crecido de forma acelerada en las últimas semanas.

El tráiler oficial y los contenidos relacionados con el artista se han convertido en tendencia, especialmente en YouTube, donde los grandes éxitos del “Rey del Pop” han vuelto a posicionarse entre lo más visto.

La expectativa es alta, ya que la cinta promete mostrar una mirada profunda a la vida, carrera y legado de uno de los artistas más influyentes de la historia.

¿Dónde verla y qué esperar?

En el país, la cinta llegará a los principales cines el 23 de abril de 2026, un día antes de su estreno mundial, previsto para el 24 de abril, lo que tiene a los fanáticos contando los días.

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La preventa de entradas ya está disponible, y en otros países ya se reportan funciones con alta demanda, especialmente en formatos premium.

Un elenco que promete

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su reparto.

El encargado de interpretar a Michael Jackson será Jaafar Jackson, sobrino del cantante, lo que ha generado gran expectativa por su parecido físico y talento.

Además, el elenco incluye a:

Juliano Krue Valdi , como el artista en su niñez

, como el artista en su niñez Colman Domingo , como Joe Jackson

, como Joe Jackson Nia Long , como Katherine Jackson

, como Katherine Jackson Miles Teller, como el abogado John Branca

Más que una película

Michael Jackson murió en junio del 2009 dejando detrás suyo un gran legado musical para el mundo. (Archivo/Archivo)

El fenómeno alrededor del estreno va más allá del cine.

Se espera que también lleguen productos coleccionables como palomeras y vasos temáticos inspirados en álbumes icónicos como Thriller y Bad, lo que aumenta aún más el interés de los seguidores.

Con todo esto, la película “Michael” no solo marcará el regreso del artista a la conversación global, sino que confirma que su legado sigue más vivo que nunca.