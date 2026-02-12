Florinda Meza estrena documental y responde a la polémica serie de Chespirito

La actriz mexicana Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, estrenó este jueves 12 de febrero su documental “Atrévete a vivir”, un proyecto en el que comparte su historia personal y aborda la polémica generada tras la bioserie Chespirito: sin querer queriendo.

Una versión distinta de la historia

Florinda Meza Chespirito (Archivo/Archivo)

El documental, dirigido por Javier Domínguez (Javier Domz), presenta un capítulo centrado en la vida de Meza, quien asegura que busca mostrar su verdad luego de las críticas que recibió tras el lanzamiento de la serie producida por los hijos de Gómez Bolaños en 2025.

La bioserie generó controversia al retratar el inicio de la relación entre Florinda Meza y el creador de El Chavo del 8, cuando él aún estaba casado con su primera esposa, Graciela Fernández. Esta representación provocó señalamientos y cuestionamientos hacia la actriz.

Según El Heraldo, el documental no se presenta oficialmente como una respuesta directa a la serie; sí ofrece su versión de los hechos y una mirada más amplia a su trayectoria profesional y personal.

¿Dónde y cómo ver “Atrévete a vivir”?

De acuerdo con la periodista Jacqueline Martínez, conocida en redes como Chamonic3, el documental está disponible en varias plataformas digitales.

Se puede ver a través de:

Amazon Fire

Roku

Samsung TV

True TV Plus

El proyecto incluye entrevistas con figuras como Luz Kelly, Janet Arceo y Juan Antonio Edwards, quienes aportan contexto sobre la carrera y vida de la actriz.

Florinda Meza estrenó su documental “Atrévete a vivir” este 12 de febrero, donde habla de su amor con Chespirito (Archivo/Archivo)

Más allá de la polémica

Florinda Meza, de 77 años, participó como coproductora del documental y fue invitada a formar parte del proyecto desde 2020; es decir, antes del estreno de la serie sobre Chespirito.

El lanzamiento de “Atrévete a vivir” llega en un momento en que el legado de Roberto Gómez Bolaños sigue generando conversación, especialmente tras la exposición mediática que implicó la bioserie.

Con este estreno, la actriz busca que el público conozca su historia desde su propia voz.

