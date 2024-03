Happy Gilmore tendrá una secuela y ya hay guion

Happy Gilmore, la película de culto de Adam Sandler, tendrá una secuela casi 30 años después del lanzamiento de la original.

Esta noticia vienen en un momento en que pareciera que los clásicos están de vuelta, tras el anuncio de la secuela de la comedia de culto de los años 80, Beetlejuice.

Happy Gilmore es una de la películas más amadas y reconocidas del actor Adam Sandler. Foto: CBR.

Christopher McDonald, el actor del antagonista de la primera entrega, Shooter McGavin, no supo cuándo dejar de hablar durante una entrevista en la radio 92.3 de Audacy y se le salió que Adam Sandler le enseñó un borrador del guion.

“Vi a Adam hace unas dos semanas y me dijo: ‘McDonald, esto te va a encantar’ y me mostró el primer borrador de Happy Gilmore 2″, contó.

Luego se retractó y entre risas pidió que eliminaran esa parte de la entrevista, pero terminó asegurando que la secuela está en proceso.

LEA MÁS: ¡Beetlejuice está de vuelta! Vea el tráiler acá

El medio Deadline informó que según sus fuentes la película será para Netflix y estará a cargo de Sandler y su productora Happy Madison Productions.

De ahí en fuera no hay más información y los representantes de Sandler no hay querido referirse al tema.

En la película original Sandler interpreta a Happy Gilmore, un exjugador de hockey que se convierte en un prodigio del golf, que hace todo lo posible para evitar que desalojen a su abuela por no pagar impuestos. Gilmore se gana el odio del jugador profesional Shooter McGavin y se deben enfrentar en un duelo que será contado a lo largo de la historia.

La película no sólo se convirtió en una cinta de culto, sino que también estaba cargada de celebridades como Ben Stiller, Carl Weathers, el expresentador de The Price Is Right, Bob Barke y Julie Bowen conocida por su papel en la serie Modern Family.