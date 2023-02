Hijos y esposa de actor condenado a prisión enviaron conmovedoras cartas a la corte

Pablo fue condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario. (David Ovalle/AP)

El conocido actor mexicano Pablo Lyle vive el momento más complicado de su vida, tras ser condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario. Sus hijos y esposa conmovieron con sus emotivas cartas a la corte.

El actor tuvo un percance en carretera, en el que terminó empujando a un hombre que murió tras caer al suelo y golpearse la cabeza, hechos calificados por un juez como homicidio involuntario.

Con el fin de ayudarlo, la esposa del artista y sus dos hijos enviaron sentidas cartas a la corte, que el medio mexicano “Ventaneando” hizo públicas.

“Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito. Mi padre es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho. Mi papi ha sido muy valiente”, expresó el hijo menor del actor.

La hija mayor escribió palabras muy similares para definir y defender a su padre.

“Hola, soy Aranza, hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”, aseguró.

Por su parte, su esposa, Ana Araujo, contó por qué pide que Lyle vuelva a estar en casa con ella y sus hijos.

“No me queda duda que cuando esté aquí será ejemplo de nuestra comunidad, como ese papá que ha caminado con conciencia, humildad y gratitud durante estos años, y ruego a Dios que mis hijos puedan tenerlo a su lado pronto”, cerró la carta.