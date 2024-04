Hollywood llora la muerte de Bruce Kessler, director de “Los Magníficos” y “MacGyver”

Bruce Kessler, famoso director de cine y televisión (Tomada de Twitter)

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Bruce Kessler, conocido director de famosas series como Los Magníficos y MacGyver.

El expiloto y director tenía 88 años de edad y falleció el pasado 04 de abril, en Marina del Rey, en California, Estados Unidos.

A pesar de que murió hace cuatro días, fue hasta este fin de semana que su hermano dio a conocer la noticia, según informó la revista Variety.

Tras dejar el automovilismo empezó a interesarse por la producción audiovisual y llegó a dirigir grandes éxitos como The Rockford Files, McCloud, Marcus Welby, MD (Marcus Welby, Doctor en Medicina), Misión: Imposible, El Jinete Caballero, The Fall Guy, CHiPs, Barnaby Jones, The Monkees, The Flying Nun (La monja voladora) o The Greatest American Hero (El superhéroe americano), además de Baretta, Los Magnificos o MacGyver.

En redes sociales, colegas, actores, actrices y prensa han lamentado la noticia.