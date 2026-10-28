La impactante historia real detrás de “Contra el Huracán”, una de las películas más vistas en Costa Rica

Detrás de Contra el huracán, una de las películas más vistas en Costa Rica, hay una historia real de supervivencia que ocurrió en medio de una de las mayores tragedias naturales que ha enfrentado México.

La producción de Netflix, dirigida por Jorge Michel Grau, está inspirada en Marlon Valdez y Jonathan “Chino”, dos marineros que lograron sobrevivir al devastador huracán Otis mientras se encontraban en una embarcación en Acapulco.

Lo que muchos espectadores ven como una intensa historia cinematográfica tiene su origen en hechos ocurridos la madrugada del 25 de octubre de 2023.

Contra el huracán, película de Netflix, está inspirada en dos marineros que sobrevivieron al devastador huracán Otis en México. (Netflix/Netflix)

Los verdaderos protagonistas de Contra el huracán

La película presenta a Wirpul y Candi, dos medios hermanos que quedan atrapados en el mar cuando el huracán golpea las costas mexicanas.

En la ficción, Wirpul acaba de recibir un ascenso a capitán y debe conseguir un marinero para cuidar una embarcación y le dijo a su medio hermano que le ayudara. Sin embargo, la llegada del fenómeno natural convierte esa tarea en una lucha por mantenerse con vida.

Según publicó Vogue México, la historia está inspirada en la experiencia de Marlon Valdez y Jonathan “Chino”, quienes trabajaban en una embarcación privada.

Marlon tenía apenas 24 años cuando ocurrió el desastre y se dedicaba al cuidado de barcos utilizados para eventos privados.

LEA MÁS: Harry Potter estrena nuevo tráiler y muestra cómo comienza la magia en Hogwarts

Su testimonio fue recogido por la periodista Beatriz Guillén, de El País, en una publicación del 29 de octubre de 2023.

Aunque la película incorpora elementos de ficción, el hecho central es verdadero: ambos jóvenes sobrevivieron al paso de Otis desde una embarcación.

El huracán que convirtió su historia en una pesadilla

Marlon Valdez y Jonathan “Chino” son los protagonistas de la historia real que inspiró Contra el huracán. (Netflix/Netflix)

El huracán Otis pasó de tormenta tropical a un fenómeno de categoría 5 en cuestión de horas, antes de golpear Acapulco con vientos superiores a los 260 kilómetros por hora.

De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno azteca, el desastre dejó unas 274.000 viviendas afectadas, daños en 600 hoteles y alrededor de 800 embarcaciones destruidas.

La publicación también cita pérdidas estimadas en 16.000 millones de dólares y 68 personas fallecidas.

En medio de esa devastación, Marlon Valdez y Jonathan “Chino” lograron salir con vida y vivieron todo como pasó en la película, solo que eran amigos.

Según Vogue, ya no trabajan en el agua, uno se fue a vivir a Playa del Carmen y el otro se fue a estudiar a la Ciudad de México.

Ahora, tres años después de aquella tragedia, su experiencia inspira una película que ha despertado el interés de los espectadores, de hecho es la segunda más vista en Costa Rica y en muchos países del mundo.