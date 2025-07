María Antonieta de las Nieves y la mala jugada que le hizo Florinda Meza en tiempos de Chespirito

María Antonieta de las Nieves habló largo y tendido con Yordi Rosado sobre los secretos detrás de la Chilindrina. Foto: Captura de pantalla

La nueva serie sobre Roberto Gómez Bolaños ha desatado una fiebre por la vida de los actores de Chespirito y revivió viejas rivalidades, como la de María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza.

Desde que la serie salió, la viuda de Chespirito ha sido el centro de críticas de miles de personas y es que en el proyecto y en medios le siguen sacando sus supuestos trapitos sucios.

María Antonieta de las Nieves recordó una ocasión en la que, en una de las giras de “El chavo del 8”, Florinda Meza la evidenció frente a la aduana, luego de que los reguladores le impidieran pasar los abrigos de pieles que había comprado, por lo que delató a “la Chilindrina”, exponiendo que ella también llevaba pieles consigo.

LEA MÁS: Pilar Cisneros protagonizó momento con Chespirito y Florinda Meza que se hizo viral tras éxito de la serie

En una entrevista que “la Chilis” sostuvo con Yordi Rosado, hace cuatro años, la actriz recordó que el elenco de los programas, escritos por Chespirito, eran como una familia, pero Meza no era su amiga.

“Una vez me hizo una buena... para jalarle los pelos, llegamos de Argentina y (en México) no permitían traer sacos de pieles y eso, ya estaba prohibido en aquella época, pues me compré dos y uno lo guardé enrollado en la maleta.

“También ella se compró dos, igual de bonitos y caros que los míos. (En la aduana) me pasan primero, la estoy esperando afuera y cuando abren (su maleta) traía un perro (el abrigo) dentro de la maleta, y le dicen: ‘Señora, no puede usted traer dos abrigos de pieles’, a lo que Florinda contestó: ‘¿Y por qué María Antonieta sí?’, qué mala onda francamente”, ahondó.

Fue así que les confiscaron los abrigos y fueron resguardados en la bodega del aeropuerto, eso hizo que viera que amigas no eran.

LEA MÁS: Florinda Meza estaría delicada de salud tras estreno de la serie sobre Chespirito