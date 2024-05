Marvel admitió que pasan por un pésimo momento

Marvel la tiene clarísima y sabe que sus películas ya no son lo mismo, la emoción no es la misma, la historia a veces se siente como si no tuviera pies ni cabeza y, en general, todo parece reciclado.

Marvel está haciendo de todo para ganarse el amor de los fans de vuelta. Foto: Archivo.

Ahora, por primera vez, los altos mandos de Marvel admitieron que están pasando por un mal momento.

En una entrevista para el medio Empire, los copresidentes de Marvel Studios, Louis D’Esposito y Kevin Feige, reconocieron que los últimos años han sido difíciles y que están pasando por una mala racha.

Aprendimos nuestra lección”. — Louis D’Esposito

Eso sí, aseguraron que el futuro es optimista con la película Deadpool y Wolverine en el horizonte, que podría darles un segundo aire para volver a la cima.

“Si nos mantuviéramos en la cima, habría sido lo peor que nos podría haber pasado. Recibimos un pequeño golpe, pero estamos regresando fuertes”, dijo D’Esposito en la entrevista.

“Aprendimos nuestra lección”, admitió.

En los últimos días, Marvel dio de qué hablar luego de que Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, revelara que van a limitar a dos o tres películas y, máximo, dos series por año, para ver si de esa forma logran volver a cautivar al público.

Por el momento, la única película de Marvel que va a salir este 2024 es Deadpool y Wolverine, mientras que para el 2025 están programadas cuatro: Capitán América: Brave New World, Los Cuatro Fantásticos, Blade y Thunderbolts, así que lo más probable es que esta nueva modalidad comience a regir a partir del 2026.