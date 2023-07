Miles de personas se quejan de Netflix por polémico cambio en su plataforma

Netflix es centro de críticas en redes sociales por un cambio en su catálogo (ALASTAIR PIKE/AFP)

La gigante de las plataformas de streaming, Netflix, es blanco de críticas y quejas en redes sociales por un polémico cambio en su catálogo.

Todo se debe a que la productora decidió cancelar la película Sound of Freedom (Sonidos de la libertad), que se basa en la historia real de un político estadounidense quien renunció a todo para salvar a miles de niños que sufrieron la trata de personas.

LEA MÁS: Netflix tomó inesperada decisión que no le gustará a miles de usuarios

La molestia recae en que Netflix canceló la película por el tema complicado que trata, pero lo acusan de no eliminar otro tipo de contenidos que consideran ofensivos como: Cuties, película que incluso fue a juicio por ‘exposición lasciva de menores’.

Ante esta situación, miles de usuarios expresaron su descontento con las políticas de la plataforma y algunos hasta cancelaron la suscripción.

“Netflix canceló de su plataforma Sound of Freedom, que trata sobre el tráfico de niños, pero no tuvo ningún problema en promocionar Cuties”, “Sound of freedom, película que trata el tráfico infantil. Cuties, película que sexualiza a niñas. ¿Adivinas cuál le interesa a Netflix y cuál no?”, son algunos de los comentarios.

De momento, la productora no se ha referido al tema, ni ha eliminado la cinta francesa de su catálogo.

Netflix PROMUEVE de manera abierta “CUTIES” y CENSURA totalmente “SOUND OF FREEDOM”.



¿Casualidad o COMPLICIDAD? pic.twitter.com/8H3SiYJLkY — 👣 Carlos A. Ramirez (@CarlRamirezA) July 9, 2023

Hoy cancelé mi servicio de Netflix, luego de enterarme q eliminaron la película #SoundOfFreedom, q trata sobre el tráfico de niñ0s. Pero para mantener a Cuties si se pintan, todo aquel q quiera ocultar el infierno q viven los niños, deben ser repudiados. ¿Quien más de acuerdo? pic.twitter.com/9uEwMcsUUl — Carlo Martin (@Liberfach0) July 9, 2023