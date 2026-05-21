Netflix estrenará emotiva película con el actor costarricense Harry Shum Jr

Netflix apostará este 2026 por una emotiva historia de amor, duelo y segundas oportunidades con el estreno de “Mensajes de voz para Isabelle”, una ambiciosa producción protagonizada por Zoey Deutch, Nick Robinson y el actor nacido en Costa Rica Harry Shum Jr.

Una historia marcada por el amor y la pérdida

“Mensajes de voz para Isabelle” llegará a la plataforma el 19 de junio de 2026. (Netflix/Netflix)

La película, cuyo título original es “Voicemails for Isabelle”, se estrenará globalmente el próximo 19 de junio de 2026 a través de Netflix.

La trama sigue a Jill, una joven aspirante a pastelera que vive en San Francisco y enfrenta el dolor por la muerte de su hermana menor, Isabelle.

Como una forma de lidiar con el duelo, la protagonista continúa llamando al antiguo número telefónico de su hermana para dejarle mensajes de voz sobre su vida cotidiana, sin imaginar que el número fue reasignado a un desconocido.

Ese hombre es Wes, un agente inmobiliario que vive en Austin, Texas, quien comienza a escuchar accidentalmente las confesiones, pensamientos y momentos más íntimos de Jill.

Harry Shum Jr. tendrá un papel importante

Uno de los nombres que más llama la atención en la producción es el de Harry Shum Jr., actor tico reconocido mundialmente por sus papeles en series como “Glee” y “Shadowhunters”.

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En esta nueva película de la gigante de streaming, interpretará a Andy, el mejor amigo y confidente de Wes, personaje encargado de aportar humor y también de confrontar al protagonista sobre el dilema ético que enfrenta.

De hecho, en el tráiler oficial de la película, Andy bromea diciendo que toda la situación romántica parece “un refrito enfermo de Tienes un e-mail”.

Además de Zoey Deutch, Nick Robinson y Harry Shum Jr., la cinta contará con la participación de actores como Nick Offerman, Lukas Gage, Ciara Bravo y Gil Bellows.

La dirección y el guion estarán a cargo de Leah McKendrick, mientras que la producción reúne a compañías como Escape Artists, Netflix Studios y Sony Pictures Releasing.

La película fue rodada principalmente en Vancouver, Canadá, y está recomendada para mayores de 12 años.

Harry Shum Jr. lució con elegancia en la alfombra roja. Foto: Instagram

Harry Shum Jr. sigue consolidando su carrera

El actor ha logrado construir una sólida carrera en Hollywood gracias a participaciones en producciones como “Grey’s Anatomy” y la galardonada película “Everything Everywhere All at Once”.

Ahora, con “Mensajes de voz para Isabelle”, volverá a aparecer en una de las apuestas románticas más fuertes de Netflix para el próximo año.