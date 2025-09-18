Ocean’s 8: Las Estafadoras llegó a Netflix y se convirtió en tendencia en varios países

Sandra Bullock interpreta a Debbie Ocean, la mente detrás del gran golpe en la película Ocean’s 8: Las Estafadoras que acaba de salir en Netflix (Netflix/Netflix)

La película Ocean’s 8: Las Estafadoras llegó recientemente al catálogo de Netflix y de inmediato se metió entre las más vistas en varios países, incluyendo Costa Rica, donde se colocó dentro del Top 10 de la plataforma, actualmente en la posición número cuatro.

El filme, que se estrenó en cines en el 2018, vuelve a dar de qué hablar gracias a la historia de un atraco lleno de glamour y un elenco femenino de primer nivel encabezado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna y Helena Bonham Carter.

Una trama de lujo

La historia sigue a Debbie Ocean (Bullock), hermana de Danny Ocean (La gran estafa) quien tras salir de prisión organiza un millonario robo durante la gala del Met Gala en Nueva York. Su plan es robar un collar de diamantes valorado en 150 millones de dólares y para ello reúne a un grupo de especialistas que incluye a una hacker, una diseñadora, una joyera y hasta una carterista profesional.

La película mezcla suspenso, comedia y el estilo característico de la saga Ocean’s, pero con un giro especial: todas las protagonistas son mujeres.

Éxito en taquilla y ahora en streaming

En su estreno, Ocean’s 8 recaudó más de 297 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 70 millones, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo y Wikipedia. Ahora, siete años después, revive su éxito en Netflix gracias a la curiosidad de quienes no la habían visto y al interés renovado en producciones de la saga.

Tendencia en varios países

De acuerdo con el portal FlixPatrol, la cinta no solo es tendencia en Costa Rica, sino también en países como Brasil, México y Argentina, donde se mantiene entre las más vistas. El sitio Netflix Tudum también la registra en el listado de películas más populares en América Latina.

Este resurgimiento confirma que la fórmula de un buen robo con estilo, humor y un elenco estelar sigue siendo atractiva para el público, incluso años después de su estreno en cines.

