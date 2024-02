Otra leyenda de la música tendrá su propia serie en Netflix

Julio Iglesis tendrá su propia serie de Netflix. (AFP)

El cantante español Julio Iglesias anunció muy contento que va a contar su verdadera historia por medio de una serie de Netflix.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, contó en sus redes.

El artista no solo va a contar su historia, sino que será parte del proceso creativo, donde asegura que contará todos sus secretos.

“Una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido con tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, añadió.

Se espera que esta maneje un formato similar a series de la vida de otras grandes estrellas, como Selena y Luis Miguel, que fueron producidas por la gigante de streaming.

Aunque Netflix ya hizo la noticia oficial, todavía no han dado detalles de las grabaciones ni del elenco.