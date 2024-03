Pedro Pascal aún no termina con su personaje de The Last of Us

Pedro Pascal aún no está listo para dejar su papel de Joel Miller en la exitosa serie de HBO, The Last of Us.

En redes se volvieron virales rumores que aseguraban que su tiempo grabando la segunda temporada fue realmente corto y más de un fan quedó preocupado.

Si han jugado el videojuego The Last of US Parte 2, saben por qué es preocupante y por qué, supuestamente, terminó tan rápido sus escenas.

Pedro Pascal interpreta a Joel Miller en la serie The Last of Us de HBO. Foto: CBR.

Pero HBO salió a desmentir los rumores y aseguraron que la filmación comenzó en febrero, atrasada por la huelga de Hollywood, pero continúa en la provincia canadiense de Columbia Británica hasta agosto.

Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, la empresa desarrolladora del juego, afirmó que la segunda temporada seguirá de cerca los eventos del segundo juego, aunque algunos elementos serán radicalmente diferentes para poder adaptar la historia a la pantalla chica.

Pero todo apunta a que esa polémica escena que involucra al personaje de Pascal va a aparecer en la serie y más de uno se va a mantener al filo del sillón.