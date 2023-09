Película coescrita por Hernán Jiménez, ‘A million miles away’, recibe críticas positivas tras su estreno

La película A million miles away, coescrita por el cineasta costarricense Hernán Jiménez, tuvo su estreno el pasado 15 de setiembre en la plataforma de streaming Prime Video. Con ello, ha recibido una buena cantidad de críticas positivas.

A million miles away es una biografía de José Hernández Moreno, el primer astronauta mexicano de origen campesino en viajar en una misión espacial de la NASA. La cinta está basada en el libro Reaching for the stars: the inspiring story of a migrant farmworker turned astronaut, escrito por el mismo Jose Hernández.

Tras la develación de la cinta, medios como Common Sense Media publicaron: “Gracias a un guion bien estructurado y a una dirección e interpretación sobria, da forma a una estimulante historia sin caer en el romanticismo pomposo de algunos biopics”.

Por su parte Diego Lerer, de MicropsiaCine.com, escribió: “La riqueza del film de Márquez, uno que seguramente la película no tendría de haber sido dirigida por algún artesano estadounidense, es un grado de realismo, credibilidad y sensación de lugar y comunidad que la realizadora le logra dar”.

Vea el tráiler de 'A Million Miles Away'

De acuerdo con la crítica de La Estatuilla, A million miles away también se destaca por la figura predominante de Adela, la esposa del protagonista y astronauta José Hernández. “La interpretación de los actores Michael Peña y Rosa Salazar hacen un abordaje profundo sobre su relación, cómo construyeron su hogar y el peso del trabajo de Hernández para toda la familia, detalla la reseña.

“Si bien es un filme que ya conocemos y hemos visto muchas veces, se enfoca en lo personal para ofrecer una historia íntima e inspiradora. Tarda un poco en despegar, pero nos recuerda que el proceso para llegar o estar en la pista de despegue es incluso más importante que volar”, agrega La Estatuilla.

Otro detalle importante es que, en el sitio Filmaffinty.com, la película tiene una calificación promedio de 6.5 y se ubica en el puesto 34 de las mejores películas del 2023.

Además, A million miles away tiene una calificación del 89% en el tomatómetro de Rotten Tomatoes.

Hernán Jiménez coescribió 'A Million Milles Away' junto con Bettina Gilois y la directora Alejandra Márquez Abella. (Archivo y Prime Video)

Sin embargo, también hay comentarios no tan asertivos sobre la película. Estos análisis se enfocan en criticar negativamente el desarrollo de la historia, otorgando calificaciones de 2 o 3 estrellas a la cinta.

“En parte es una conmovedora historia de superación y en parte propaganda para la NASA (...). El verdadero José Hernández parece un tipo fascinante. Se merece algo mejor”, comentó Allen Johnson, de San Francisco Chronicle.

¿De qué trata la película?

A million miles away relata la historia de Hernández desde su infancia, cuando cultivaba fresas, pepinos, cerezas y tomates con su familia en California, Estados Unidos. A partir de ahí, el ingeniero tuvo que enfrentar una serie de adversidades para convertirse en astronauta.

Según reportó FayerWayer, el científico nació en French Camp, California, pero su familia era de Michoacán, México. Por esto, debían viajar durante 36 horas para trabajar en los cultivos de la zona fronteriza.

Una vez que Hernández se graduó como ingeniero eléctrico en Universidad de Santa Barbara de California, aplicó en 12 ocasiones para ingresar a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En el 2009 y a sus 47 años, el mexicano finalmente marcó la historia, ya que participó y viajó como ingeniero de vuelo en la misión espacial STS-128 del transbordador Discovery, durante 14 días.

Tras su paso en el área espacial, Hernández fue galardonado con una serie de reconocimientos, tales como la Medalla de Servicio de la NASA y el reconocimiento por los expresidentes Barack Obama (Estados Unidos) y Felipe Calderón (México); así como una estatua en su honor en la plaza de Grandes Valores en Zinacantepec, México.

LEA MÁS: ¿Quién es el astronauta latino que inspiró la nueva película escrita por Hernán Jiménez?